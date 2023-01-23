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Что мужчины любят в женщинах: мелочи, на которые мало кто обращает внимание

23 января 2023, 21:48
Мужчина любит, когда женщина в его жизни улыбается, смеется и хорошо проводит время.
Мужчины, любовь
Мужчины, любовь / Colibri Boutique Hotels / Paul Wright / flickr.com

Когда мужчина влюбляется в женщину, в ней и в ее личности есть много мелких или менее очевидных вещей, которые вызывают улыбку не только на его лице, но и в его сердце.

Посмотрите этот список из качеств и характеристик, которые мужчины любят в женщинах, и вы увидите, что на самом деле важны мелочи.

1. Ему нравится, как он улыбается, когда думает о вас

Неважно, переутомился ли он на работе, застрял в пробке или ему просто скучно листать Facebook. Если мужчине повезет, в его жизнь войдет женщина, которая сможет заставить его улыбаться, даже не находясь рядом.

2. Он любит, когда заставляет вас улыбаться

Мужчина любит, когда женщина в его жизни улыбается, смеется и хорошо проводит время. И даже больше, он любит быть источником этой улыбки, даже если это означает глупые шутки.

3. Ему нравится быть физически рядом с вами

Прижались ли вы вдвоем к дивану или стоите рядом друг с другом в ожидании такси, мужчине нравится быть рядом с женщиной в его жизни. Это отличный способ почувствовать связь, чувствовать себя комфортно и чувствовать себя хорошо с кем-то как физически, так и эмоционально.

Но что в первую очередь привлекает мужчину в женщине?

4. Он любит, когда вы играете с его волосами, пока он за рулем

По мнению некоторых мужчин - это лучшая вещь на свете.

5. Ему нравится, как ты улыбаешься после того, как он тебя поцеловал.

Вы знаете тот эйфорический прилив, который охватывает вас, когда вы целуете нужного человека? Это чувство эндорфинов и эмоций, которые, кажется, захватывают вас? Та искра, которую вы чувствуете, когда целуете его или ее?

Иногда нет никакой другой реакции на это чувство, кроме как просто... улыбнуться. Улыбка привлекает мужчин, и когда вы улыбаетесь, мужчинам это нравится. На самом деле, это то, что мужчины находят наиболее привлекательным в женщине.

6. Он любит, когда замечает, что вы смотрите на него

Мужчины, как и все остальные, жаждут ощущения того, что их хотят. Много раз мы были преследователями в отношениях, и нам казалось, что мы постоянно пытаемся проявить себя, чтобы привлечь внимание женщины, первое свидание, второе свидание. Когда он с женщиной, которая действительно хочет быть с ним, которая дарит ту же привязанность и усилия, которые он дает ей, и которая может просто влюбиться в него, — в мире нет лучшего чувства.

7. Ему нравится, когда вы делаете что-то смешное, даже не подозревая

Может быть, вы морщите нос, когда смеетесь, или, может быть, вы ударяете его (мягко) по плечу, когда вы (немного) злитесь. Забавные черты — это то, что мужчины находят в вас привлекательным. Может быть, ты играешь со своими волосами, когда немного нервничаешь.

Что бы это ни было, вы можете просто делать это естественно, но он замечает — и это то, что ему больше всего нравится в женском теле. Он замечает, потому что это одна из многих мелочей, отделяющих вас от любой другой женщины, которую он когда-либо встречал, и ему это нравится.

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