Что обязательно нужно для пикника, и как не наделать беды: советы

Из-за мусора, оставленного после пикника, может вспыхнуть лесной пожар, предупредили в ГСЧС.
Лето является отличным временем для пикников с костром. Чтобы хорошо отдохнуть, нужно знать, что взять на пикник.
Для безопасности на природе обязательно понадобятся мангал, вода и пакеты для мусора, говорится в сюжете программы Сніданок з 1+1.
Пресс-офицер Главного управления ГСЧС Киева Александр Макушенко поделился, что девять из десяти лесных пожаров возникают именно по вине человека.
По его словам, чаще всего возгорание провоцирует непогашенный костер, брошенные окурки и оставленный мусор.
"Просто бутылка, которая лежит на земле, и если на нее попадут прямые лучи Солнца, то это может вызвать самовозгорание, то есть это как эффект линзы", – объяснил он.
Журналисты отметили, что поэтому на пикник необходимо брать мусорные пакеты и использовать по назначению.
Если вы отправляетесь на пикник – что взять с собой, кроме мангала, воды и мусорных пакетов:
- Шляпы или зонтики;
- Средства от насекомых;
- Аптечка;
- Мыло;
- Антисептик и влажные салфетки;
- Игры.
Напомним, на природе нужно опасаться клещей. Если вы не хотите подцепить клеща, стоит максимально прикрыть тело, в частности, лучше быть носках и в штанах.
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