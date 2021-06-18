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Что обязательно нужно для пикника, и как не наделать беды: советы

18 июня 2021, 13:58

Из-за мусора, оставленного после пикника, может вспыхнуть лесной пожар, предупредили в ГСЧС.

На пикник обязательно необходимо брать мангал, воду и мусорные пакеты
На пикник обязательно нужно брать мангал, воду и мусорные пакеты / УНИАН

Лето является отличным временем для пикников с костром. Чтобы хорошо отдохнуть, нужно знать, что взять на пикник.

Для безопасности на природе обязательно понадобятся мангал, вода и пакеты для мусора, говорится в сюжете программы Сніданок з 1+1.

Пресс-офицер Главного управления ГСЧС Киева Александр Макушенко поделился, что девять из десяти лесных пожаров возникают именно по вине человека.

По его словам, чаще всего возгорание провоцирует непогашенный костер, брошенные окурки и оставленный мусор.

"Просто бутылка, которая лежит на земле, и если на нее попадут прямые лучи Солнца, то это может вызвать самовозгорание, то есть это как эффект линзы", – объяснил он.

Журналисты отметили, что поэтому на пикник необходимо брать мусорные пакеты и использовать по назначению.

Если вы отправляетесь на пикник – что взять с собой, кроме мангала, воды и мусорных пакетов:

  • Шляпы или зонтики;
  • Средства от насекомых;
  • Аптечка;
  • Мыло;
  • Антисептик и влажные салфетки;
  • Игры.

Напомним, на природе нужно опасаться клещей. Если вы не хотите подцепить клеща, стоит максимально прикрыть тело, в частности, лучше быть носках и в штанах.

Смотрите больше видео с программы Сніданок з 1+1 на сайте 1+1 video

Пикник
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