Петли на обуви гораздо более функциональные, чем кажется на первый взгляд.

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Зачем на кроссовках петелька сзади / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Петли на обуви - это маленькие детали, которые могут показаться незначительными, но на самом деле они выполняют несколько полезных функций.

Мы рассмотрим, для чего нужна петелька на обуви сзади на самом деле.

Держатели обуви

Петли помогают легче обувать кроссовки и другую обувь. На качественной обуви они пришиты крепко и не оторвутся при натяжении, что делает процесс надевания обуви более удобным.

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Сушка

Если вам приходится стирать обувь, петли идеально подходят для подвешивания на сушку. Это способствует быстрой и эффективной сушке обуви, сохраняя ее форму и качество.

Светоотражатели

Некоторые петли обуви снабжены специальными светоотражателями. Они могут быть особенно полезными ночью на дороге, помогая водителям и пешеходам увидеть вас лучше и обеспечивая дополнительную безопасность.

Под штанину

Если петля небольшая и направлена вверх, она может быть предназначена для того, чтобы заправлять за неё штанину. Это предотвращает задирание джинсов и делает вашу походку более комфортной.

Шнуровка

Многие используют петли при шнуровке обуви, особенно в случае, если шнурки слишком длинные или крепкие. Петли помогают сохранить порядок и избежать перекручивания шнурков.

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