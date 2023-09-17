Это будет переломный и решающий момент: когда Украину ждет победа в войне - прогноз

Что ждет Украину в ближайшие 2 месяца и каким будет переломный момент на фронте рассказала таролог Яна Пасынкова.

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Таролог и победитель Битвы экстрасенсов Яна Пасынкова рассказала, что случится на фронте, когда оккупантам придется бежать.

"Наши ребята еще удивят нас техникой, новой стратегией, новым подходом к войне. Ждем хороших новостей", - сообщила таролог, передает Главред.

Пасынкова отметила, что ждет Украину в ближайшие 2 месяца в самой горячей точке на фронте - Бахмуте.

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"Ближайшие 2 месяца нас ждет большая победа на Бахмутском направлении. Там есть точка на карте, которую нужно пройти физически. Когда наши ребята ее одолеют, мы будем радоваться. Это может произойти не через 2 месяца, может немножко дольше, но результат будет тот же. Бахмут - это Украина", - отметила таролог.

Кто такая Яна Пасынкова Яна Пасынкова - таролог, победительница 15-го сезона Битвы экстрасенсов. Часто делает разбор вопросов на Таро, которые волнуют каждого украинца. Имеет собственный канал на YouTube.

Также таролог прогнозирует, что "на Запорожском направлении ребята понемногу будут освобождать территории".

"Под оккупантами горит земля, и территории захватчики не могут сдержать и не могут отвоевывать, поэтому они перебросили часть "новой армии" раньше, чем планировали", - заявила таролог.

Специалист по таро рассказала, что должно состояться в РФ, чтобы оккупанты вывели войска из Украины.

"Это должен быть захват их территории", - говорит Пасынкова.

Чего ожидать украинцам зимой

"Отключение и нехватка электроэнергии будут. Также, к сожалению, будет попадания по энергосетям этой зимой", - прогнозирует таролог Яна Пасынкова.

Что мы получим от встречи Зеленского и Байдена

"Мы получим очень сильные 2 помощи, очень сильные. Я бы сказала, это будут решающие или переломные в этой войне", - добавила она.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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