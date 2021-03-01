Google Карты засняли инопланетный корабль — но всё оказалось забавнее

Фото с Карт Google демонстрировало окрестности городка Очопи в американском штате Флорида. И на нем был запечатлен странный объект.
Google Карты выложили интересный снимок, на котором четко распознавался НЛО, то есть инопланетный корабль (как его зачастую изображают в научно-фантастических фильмах). Однако объяснение у фотографии оказалось вполне научным и земным.
Фото с Карт Google демонстрировало окрестности городка Очопи в американском штате Флорида. И на нем был запечатлен странный объект – то ли в виде ракеты, то ли в виде дисковидного блюдца. Уфологи поспешили изучить кадр получше.
Однако, как пишет издание Daily Star, "фото НЛО" на деле оказалось лишь оптической иллюзией – и на самом деле на снимке оказалась запечатлена бабочка. При обработке фотографии перед публикацией системы искусственного интеллекта наложили несколько кадров друг на друга и частично "растворили" насекомое в облаке.
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