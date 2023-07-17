Изумительная оптическая иллюзия: лишь единицы найдут особенный арбуз за 10 секунд

Сможете ли вы обнаружить разные дольки фрукта до того, как закончится время?

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Головоломка с арбузами / Коллаж Главред, фото: соцсети, pixabay.com

Сможете ли вы распознать особенный арбуз на этой фотографии менее чем за пять секунд? Если да, то у вас прекрасное зрение, которому можно позавидовать.

В этой головоломке вам дается всего 10 секунд, чтобы найти одинокий арбуз без семечек.

Сможете ли вы обнаружить разные дольки фрукта до того, как закончится время?

видео дня

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Ответ на головоломку / соцсети

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Хотя мозговые головоломки могут показаться кратковременным развлечением во время утренней поездки на работу или ожидания в очереди, некоторые эксперты считают, что они могут помочь вам размять ум, ставя перед ним определенную задачу. Чем сложнее задача, тем сильнее напрягается мозг.

Нашли ли вы особенный арбуз? Не волнуйтесь, если нет, ответ находится ниже.

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Найдите особенный арбуз за 10 секунд / соцсети

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