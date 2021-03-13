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Известная сваха объяснила, почему женщин после 35 лет не берут замуж

13 марта 2021, 00:54
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Роза Сябитова считает, что главная причина в "родовой памяти мужчин". Впрочем, мнение телеведущей подвергли критике.

Роза Сябитова
Роза Сябитова / Фото Instagram

Ведущая программы "Давай поженимся!" Роза Сябитова высказала свою версию причин того, почему женщинам после 35 лет, которые никогда не были замужем и не имеют детей, сложно найти себе пару.

Популярная в России "телесваха" привела в пример невест, которые принимают участие в ее передаче. Как написала Сябитова в Instagram, самодостаточных и финансово успешных женщин, которые не были в браке и не родили детей, "хорошие успешные женихи не особо спешат выбрать". Такое положение дел может объясняться "родовой памятью" мужчин.

"Дело в том, что на Руси, если девушку после 20 лет не взяли замуж, значит у нее должны быть дефекты, и что-то в ней не так. Таких женщин называли "вековухами" и "пустоцветами". С ними не хотели знаться ни замужние женщины, да и молодым юношам и девушкам они тоже были неинтересны", — написала телеведущая.

Сябитова добавила, что времена поменялись, и женщина "хоть на пенсии может считать себя девочкой", однако мужчины не захотят брать ее замуж, и "женского счастья ей не видать".

"Кого будем винить: мужчин, самих женщин или родителей, которые допустили такое со своей дочерью?" — задалась вопросом она.

Пользователи соцсети раскритиковали точку зрения Сябитовой. Они посоветовали телеведущей не вспоминать, что было десятки лет назад.

"Хватит уже вспоминать, что было 40 лет назад, а то и 50. Все меняется в жизни. А я вот считаю, что глупо и очень глупо замуж выходить в 20 лет. Надо наслаждаться молодостью сейчас, в свои молодые годы".

"По суждениям Сябитовой, нужно в двадцать лет выйти замуж, в тридцать лет с четырьмя детьми быть разведёнкой, причем раза четыре побывать замужем! Хватит уже молодежь воспитывать неправильно! Выходят замуж и в тридцать, и в сорок, и рожают первого в сорок пять!".

"Дикость какая. Зачем вспоминать те времена, когда творилась дичь! Надо радоваться, что сейчас другое время. Женщина это не скоропортящийся товар, а в первую очередь личность и человек!".

"Это в России стереотипы, в Европе женятся чаще всего на женщинах после 35-40 лет".

Впрочем, были и такие комментаторы, которые поддержали мнение Сябитовой:

"Я на стороне мужчин. Они имеют право не рисковать".

"Думаю надо винить наше общество, головой застрявшее в средневековье".

Напомним:

свадьба Роза Сябитова
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