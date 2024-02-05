Как быть женственной: взрывные секреты невероятной красоты и неотразимости

В чем проявляется женственность - главная тайна, как стать нежной и гармоничной.

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Какая одежда придает женственность / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/FOTORC, Pixabay/Vika_Glitter

Каждая женщина рано или поздно ставит перед собой вопрос о том, что такое женственность и как она проявляется. Наверняка, многие уверены в том, что яркими проявлениями женственности противоположный пол считает эмпатию, приветливость, заботливость. Причем для большинства это связано с олицетворением материнства.

Кроме естественности и природной красоты, не менее важным является психологическое равновесие. Специалисты обращают внимание на то, что истинная женственность не приемлет истерик, ультиматумов, нотаций. Также необходимо работать над собой, чтобы не допускать беспричинных истеричных всплесков и потоков слез.

Что означает быть женственной

Каждая сама для себя определяет главные критерии женственности, однако среди основных выделяют сразу несколько. Проявления феминности могут быть более яркими или незаметными, однако на них сразу обращаешь внимание.

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Среди таких проявлений – устоявшаяся совокупность алгоритмов поведения, а также ярких психических и эмоциональных качеств. К ним обычно причисляют:

чувствительность;

нежность;

верность;

сострадательность;

заботливость;

уравновешенность;

женскую мудрость.

Как быть очень женственной

Для того, чтобы наполнять себя энергетически, женщина должна прислушиваться к своим чувствам и мыслям:

Понимайте, что говорит вам ваше сердце;

Не забывайте себя любить;

Говорите приятные слова;

Черпайте энергию в общении с близкими;

Умейте сосредотачиваться на себе;

Следите за физическим и психологическим здоровьем.

Какая одежда придает женственность

Наверняка на улице вы замечали, что некоторые женщины резко выделяются на фоне других, радуя глаз женственными образами. Этого можно добиться и самостоятельно, поставив перед собой такую задачу.

Стилисты говорят, что есть три проверенных стиля одежды, которые делают ее женственной:

романтический стиль (милые рюши, кокетливые оборочки и манящие воланы);

винтажный стиль (отсылка к трендам, линиям и тканям из прошлых десятилетий);

ориентальный стиль (смелое сочетание экзотических восточных мотивов, сюжетов и стилей).

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