Как это "любить себя": шесть практических способов начать

Есть разные способы парктиковать любовь к себе / УНИАН

Есть только один человек, с которым вы проводите каждую секунду каждого дня своей жизни - это вы сами.

Создание любовных отношений с самим собой может быть долгим и сложным процессом, но это также создаст пространство для большего счастья и свободы.

Что означает любовь к себе?

Самолюбие - это чувство доверия, уверенности и гордости за себя и свои способности.

"Любовь к себе поможет вам наслаждаться хорошими моментами в жизни и поверить в свою способность справляться с плохими временами", - говорит Эйми Дарамус, клинический психолог.

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Достижение любви к себе может быть трудным из-за усвоенных представлений о том, что вы недостаточно хороши, или из-за чувства вины из-за того, что вы ставите свои потребности на первое место.

"Существует сдвиг в перспективе, присущий любви к себе, когда человек начинает ставить внутренние потребности выше потребностей других", - говорит Сабрина Романофф, психиатр, клинический психолог больницы Ленокс Хилл в Нью-Йорке.

Развитие любви к себе требует времени, терпения и практики, но любовь к себе заслуживает и достижима для всех. Вот шесть способов практиковать любовь к себе.

Вот что вам нужно знать о любви к себе.

1. Практикуйте уход за собой

Забота о себе - это все, что вы делаете, что приносит пользу вашему физическому, психическому или эмоциональному здоровью.

Есть много способов позаботиться о себе, в том числе:

Просмотр фильма или телешоу

Приготовление еды

Играть в игру

Прогулка

Уборка квартиры

Чистка зубов зубной нитью

Упражнения

2. Будьте внимательны

Внимательность это осознание того, что вы чувствуете в данный момент без осуждения. Внимательность пытается увести вас от прошлого или будущего, сосредотачиваясь на настоящем.

"Возможность прислушиваться к своему телу и разуму и осознавать свои потребности - лучшее, что можно сделать специально для вас", - говорит Энни М. Хендерсон, сертифицированный профессиональный инструктор по жизни и лицензированный профессиональный консультант.

О чем говорится в исследовании: в большом обзоре 2015 года исследователи обнаружили, что вмешательства, основанные на осознанности, повышают самооценку участников.

Вот несколько способов практиковать внимательность:

Медитация

Считайте вдохи или глубоко дышите

Упражнения на заземление

Обратите внимание на свои пять органов чувств, например на то, что вы чувствуете, слышите или чувствуете.

3. Ставьте под сомнение негативные мысли

Когда у вас в голове возникает мысль: "Я недостоин" или "Я не могу этого сделать", сомневайтесь в этом. Что заставляет вас так думать и как вы можете изменить свою точку зрения, чтобы сосредоточиться на успехах?

Кроме того, подумайте о том, как внешние факторы влияют на ваше мнение о себе. "Иногда вы плохо справляетесь на работе, но иногда их ожидания эксплуатируют", - говорит Дарамус. "Иногда тебя нет рядом с другом или значимым другом, но иногда их потребности необоснованны".

4. Установите границы

Установка физических и эмоциональных границ позволяет вам контролировать, как вы относитесь к себе и как к вам относятся другие, и то, и другое важно для любви к себе. Это помогает расставить приоритеты для ваших нужд и позволяет озвучить их.

Установка границ может выглядеть так:

Научиться говорить "нет" без чувства вины

Принятие решения независимо от мнения других о вас

Постоять за себя и свои потребности

Ваши границы могут измениться со временем, и введение новых ограничений не требует извинений.

5. Перестаньте сравнивать себя с другими

Благодаря социальным сетям слишком легко увидеть идеализированную версию жизни и достижений других людей. Сравнение себя с тем, что человек находится в сети, может нанести вред самолюбию.

"Помните, что социальные сети - это крайняя версия проекта публичных личностей или людей в масках, но они представляют собой лишь часть вызовов, проблем и трудностей, которые окрашивают жизнь людей", - говорит Романофф.

О чем говорится в исследовании: в исследовании 2018 года ученые обнаружили, что студенты, которые использовали социальные сети для сравнения себя и получения положительных отзывов от сверстников, с большей вероятностью испытывали симптомы депрессии и чрезмерно искали утешения в автономном режиме.

6. Удалите из своей жизни токсичных людей

Токсичный человек может ограничить вашу способность развивать любовь к себе. Хотя вы можете добиться любви к себе самостоятельно, это легче, когда люди вокруг вас поддерживают и уважают.

По словам Хендерсона, признаки токсичного человека могут включать:

Сопротивление вашему росту или боязнь его;

Говорить только негативные вещи

Не обращают внимания на ваше мнение

Игнорирование установленных вами границ

Оставляют вас истощенным после времени, проведенного вместе

Поговорив с кем-нибудь, спросите себя: "Я чувствую себя лучше или хуже, чем до начала разговора?"

Как развивать любовь к себе

Есть много способов развить любовь к себе, и лучший из них будет варьироваться от человека к человеку.

"Просыпайтесь в 5 утра, медитация, и ведение дневника может действительно дать кому-то чувство любви к себе, это могут быть танцы, бег или разговор с личным тренером или терапевтом, - говорит Хендерсон.

Вот несколько конкретных методов развития любви к себе, которые стоит попробовать:

Поиск помощи. Исследования показывают, что терапевты могут помочь развить любовь к себе и чувство собственного достоинства. Они могут мягко направить вас в поисках источников неуверенности, а затем помочь вам их преодолеть.

"Терапевт также может проверить наличие основных проблем, таких как депрессия, тревога или травма", - говорит Дарамус.

Сделайте медитацию любви к себе. Подобно осознанности, медитация любви к себе предполагает сидение наедине с собой и пробуждение к себе чувств любви и доброты.

Журнал. Письмо может улучшить ваше чувство благополучия, давая вам возможность узнать о своих эмоциях, о том, чем вы гордитесь, о аспектах, которые вам нравятся в себе, и о шагах, которые вы предпринимаете для достижения своих целей.

Слушайте утверждения. Утверждение - это фраза, которую вы можете сказать себе, если чувство любви к себе колеблется или нуждается в поддержке. Утверждения могут включать "я достоин" или "я любим". Для начала доступны приложения для подтверждения и журналы.