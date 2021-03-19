Как это "любить себя": шесть практических способов начать

Важно избавиться от токсичных людей.
Есть только один человек, с которым вы проводите каждую секунду каждого дня своей жизни - это вы сами.
Создание любовных отношений с самим собой может быть долгим и сложным процессом, но это также создаст пространство для большего счастья и свободы.
Что означает любовь к себе?
Самолюбие - это чувство доверия, уверенности и гордости за себя и свои способности.
"Любовь к себе поможет вам наслаждаться хорошими моментами в жизни и поверить в свою способность справляться с плохими временами", - говорит Эйми Дарамус, клинический психолог.
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Достижение любви к себе может быть трудным из-за усвоенных представлений о том, что вы недостаточно хороши, или из-за чувства вины из-за того, что вы ставите свои потребности на первое место.
"Существует сдвиг в перспективе, присущий любви к себе, когда человек начинает ставить внутренние потребности выше потребностей других", - говорит Сабрина Романофф, психиатр, клинический психолог больницы Ленокс Хилл в Нью-Йорке.
Развитие любви к себе требует времени, терпения и практики, но любовь к себе заслуживает и достижима для всех. Вот шесть способов практиковать любовь к себе.
Вот что вам нужно знать о любви к себе.
1. Практикуйте уход за собой
Забота о себе - это все, что вы делаете, что приносит пользу вашему физическому, психическому или эмоциональному здоровью.
Есть много способов позаботиться о себе, в том числе:
- Просмотр фильма или телешоу
- Приготовление еды
- Играть в игру
- Прогулка
- Уборка квартиры
- Чистка зубов зубной нитью
- Упражнения
2. Будьте внимательны
Внимательность это осознание того, что вы чувствуете в данный момент без осуждения. Внимательность пытается увести вас от прошлого или будущего, сосредотачиваясь на настоящем.
"Возможность прислушиваться к своему телу и разуму и осознавать свои потребности - лучшее, что можно сделать специально для вас", - говорит Энни М. Хендерсон, сертифицированный профессиональный инструктор по жизни и лицензированный профессиональный консультант.
О чем говорится в исследовании: в большом обзоре 2015 года исследователи обнаружили, что вмешательства, основанные на осознанности, повышают самооценку участников.
Вот несколько способов практиковать внимательность:
- Медитация
- Считайте вдохи или глубоко дышите
- Упражнения на заземление
- Обратите внимание на свои пять органов чувств, например на то, что вы чувствуете, слышите или чувствуете.
3. Ставьте под сомнение негативные мысли
Когда у вас в голове возникает мысль: "Я недостоин" или "Я не могу этого сделать", сомневайтесь в этом. Что заставляет вас так думать и как вы можете изменить свою точку зрения, чтобы сосредоточиться на успехах?
Кроме того, подумайте о том, как внешние факторы влияют на ваше мнение о себе. "Иногда вы плохо справляетесь на работе, но иногда их ожидания эксплуатируют", - говорит Дарамус. "Иногда тебя нет рядом с другом или значимым другом, но иногда их потребности необоснованны".
4. Установите границы
Установка физических и эмоциональных границ позволяет вам контролировать, как вы относитесь к себе и как к вам относятся другие, и то, и другое важно для любви к себе. Это помогает расставить приоритеты для ваших нужд и позволяет озвучить их.
Установка границ может выглядеть так:
- Научиться говорить "нет" без чувства вины
- Принятие решения независимо от мнения других о вас
- Постоять за себя и свои потребности
Ваши границы могут измениться со временем, и введение новых ограничений не требует извинений.
5. Перестаньте сравнивать себя с другими
Благодаря социальным сетям слишком легко увидеть идеализированную версию жизни и достижений других людей. Сравнение себя с тем, что человек находится в сети, может нанести вред самолюбию.
"Помните, что социальные сети - это крайняя версия проекта публичных личностей или людей в масках, но они представляют собой лишь часть вызовов, проблем и трудностей, которые окрашивают жизнь людей", - говорит Романофф.
О чем говорится в исследовании: в исследовании 2018 года ученые обнаружили, что студенты, которые использовали социальные сети для сравнения себя и получения положительных отзывов от сверстников, с большей вероятностью испытывали симптомы депрессии и чрезмерно искали утешения в автономном режиме.
6. Удалите из своей жизни токсичных людей
Токсичный человек может ограничить вашу способность развивать любовь к себе. Хотя вы можете добиться любви к себе самостоятельно, это легче, когда люди вокруг вас поддерживают и уважают.
По словам Хендерсона, признаки токсичного человека могут включать:
- Сопротивление вашему росту или боязнь его;
- Говорить только негативные вещи
- Не обращают внимания на ваше мнение
- Игнорирование установленных вами границ
- Оставляют вас истощенным после времени, проведенного вместе
Поговорив с кем-нибудь, спросите себя: "Я чувствую себя лучше или хуже, чем до начала разговора?"
Как развивать любовь к себе
Есть много способов развить любовь к себе, и лучший из них будет варьироваться от человека к человеку.
"Просыпайтесь в 5 утра, медитация, и ведение дневника может действительно дать кому-то чувство любви к себе, это могут быть танцы, бег или разговор с личным тренером или терапевтом, - говорит Хендерсон.
Вот несколько конкретных методов развития любви к себе, которые стоит попробовать:
Поиск помощи. Исследования показывают, что терапевты могут помочь развить любовь к себе и чувство собственного достоинства. Они могут мягко направить вас в поисках источников неуверенности, а затем помочь вам их преодолеть.
"Терапевт также может проверить наличие основных проблем, таких как депрессия, тревога или травма", - говорит Дарамус.
Сделайте медитацию любви к себе. Подобно осознанности, медитация любви к себе предполагает сидение наедине с собой и пробуждение к себе чувств любви и доброты.
Журнал. Письмо может улучшить ваше чувство благополучия, давая вам возможность узнать о своих эмоциях, о том, чем вы гордитесь, о аспектах, которые вам нравятся в себе, и о шагах, которые вы предпринимаете для достижения своих целей.
Слушайте утверждения. Утверждение - это фраза, которую вы можете сказать себе, если чувство любви к себе колеблется или нуждается в поддержке. Утверждения могут включать "я достоин" или "я любим". Для начала доступны приложения для подтверждения и журналы.