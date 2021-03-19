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Как это "любить себя": шесть практических способов начать

19 марта 2021, 21:20

Важно избавиться от токсичных людей.

сердце,любовь
Есть разные способы парктиковать любовь к себе / УНИАН

Есть только один человек, с которым вы проводите каждую секунду каждого дня своей жизни - это вы сами.

Создание любовных отношений с самим собой может быть долгим и сложным процессом, но это также создаст пространство для большего счастья и свободы.

Что означает любовь к себе?

Самолюбие - это чувство доверия, уверенности и гордости за себя и свои способности.

"Любовь к себе поможет вам наслаждаться хорошими моментами в жизни и поверить в свою способность справляться с плохими временами", - говорит Эйми Дарамус, клинический психолог.

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Достижение любви к себе может быть трудным из-за усвоенных представлений о том, что вы недостаточно хороши, или из-за чувства вины из-за того, что вы ставите свои потребности на первое место.

"Существует сдвиг в перспективе, присущий любви к себе, когда человек начинает ставить внутренние потребности выше потребностей других", - говорит Сабрина Романофф, психиатр, клинический психолог больницы Ленокс Хилл в Нью-Йорке.

Развитие любви к себе требует времени, терпения и практики, но любовь к себе заслуживает и достижима для всех. Вот шесть способов практиковать любовь к себе.

Вот что вам нужно знать о любви к себе.

1. Практикуйте уход за собой

Забота о себе - это все, что вы делаете, что приносит пользу вашему физическому, психическому или эмоциональному здоровью.

Есть много способов позаботиться о себе, в том числе:

  • Просмотр фильма или телешоу
  • Приготовление еды
  • Играть в игру
  • Прогулка
  • Уборка квартиры
  • Чистка зубов зубной нитью
  • Упражнения

2. Будьте внимательны

Внимательность это осознание того, что вы чувствуете в данный момент без осуждения. Внимательность пытается увести вас от прошлого или будущего, сосредотачиваясь на настоящем.

"Возможность прислушиваться к своему телу и разуму и осознавать свои потребности - лучшее, что можно сделать специально для вас", - говорит Энни М. Хендерсон, сертифицированный профессиональный инструктор по жизни и лицензированный профессиональный консультант.

О чем говорится в исследовании: в большом обзоре 2015 года исследователи обнаружили, что вмешательства, основанные на осознанности, повышают самооценку участников.

Вот несколько способов практиковать внимательность:

  • Медитация
  • Считайте вдохи или глубоко дышите
  • Упражнения на заземление
  • Обратите внимание на свои пять органов чувств, например на то, что вы чувствуете, слышите или чувствуете.

3. Ставьте под сомнение негативные мысли

Когда у вас в голове возникает мысль: "Я недостоин" или "Я не могу этого сделать", сомневайтесь в этом. Что заставляет вас так думать и как вы можете изменить свою точку зрения, чтобы сосредоточиться на успехах?

Кроме того, подумайте о том, как внешние факторы влияют на ваше мнение о себе. "Иногда вы плохо справляетесь на работе, но иногда их ожидания эксплуатируют", - говорит Дарамус. "Иногда тебя нет рядом с другом или значимым другом, но иногда их потребности необоснованны".

4. Установите границы

Установка физических и эмоциональных границ позволяет вам контролировать, как вы относитесь к себе и как к вам относятся другие, и то, и другое важно для любви к себе. Это помогает расставить приоритеты для ваших нужд и позволяет озвучить их.

Установка границ может выглядеть так:

  • Научиться говорить "нет" без чувства вины
  • Принятие решения независимо от мнения других о вас
  • Постоять за себя и свои потребности

Ваши границы могут измениться со временем, и введение новых ограничений не требует извинений.

5. Перестаньте сравнивать себя с другими

Благодаря социальным сетям слишком легко увидеть идеализированную версию жизни и достижений других людей. Сравнение себя с тем, что человек находится в сети, может нанести вред самолюбию.

"Помните, что социальные сети - это крайняя версия проекта публичных личностей или людей в масках, но они представляют собой лишь часть вызовов, проблем и трудностей, которые окрашивают жизнь людей", - говорит Романофф.

О чем говорится в исследовании: в исследовании 2018 года ученые обнаружили, что студенты, которые использовали социальные сети для сравнения себя и получения положительных отзывов от сверстников, с большей вероятностью испытывали симптомы депрессии и чрезмерно искали утешения в автономном режиме.

6. Удалите из своей жизни токсичных людей

Токсичный человек может ограничить вашу способность развивать любовь к себе. Хотя вы можете добиться любви к себе самостоятельно, это легче, когда люди вокруг вас поддерживают и уважают.

По словам Хендерсона, признаки токсичного человека могут включать:

  • Сопротивление вашему росту или боязнь его;
  • Говорить только негативные вещи
  • Не обращают внимания на ваше мнение
  • Игнорирование установленных вами границ
  • Оставляют вас истощенным после времени, проведенного вместе

Поговорив с кем-нибудь, спросите себя: "Я чувствую себя лучше или хуже, чем до начала разговора?"

Как развивать любовь к себе

Есть много способов развить любовь к себе, и лучший из них будет варьироваться от человека к человеку.

"Просыпайтесь в 5 утра, медитация, и ведение дневника может действительно дать кому-то чувство любви к себе, это могут быть танцы, бег или разговор с личным тренером или терапевтом, - говорит Хендерсон.

Вот несколько конкретных методов развития любви к себе, которые стоит попробовать:

Поиск помощи. Исследования показывают, что терапевты могут помочь развить любовь к себе и чувство собственного достоинства. Они могут мягко направить вас в поисках источников неуверенности, а затем помочь вам их преодолеть.

"Терапевт также может проверить наличие основных проблем, таких как депрессия, тревога или травма", - говорит Дарамус.

Сделайте медитацию любви к себе. Подобно осознанности, медитация любви к себе предполагает сидение наедине с собой и пробуждение к себе чувств любви и доброты.

Журнал. Письмо может улучшить ваше чувство благополучия, давая вам возможность узнать о своих эмоциях, о том, чем вы гордитесь, о аспектах, которые вам нравятся в себе, и о шагах, которые вы предпринимаете для достижения своих целей.

Слушайте утверждения. Утверждение - это фраза, которую вы можете сказать себе, если чувство любви к себе колеблется или нуждается в поддержке. Утверждения могут включать "я достоин" или "я любим". Для начала доступны приложения для подтверждения и журналы.

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