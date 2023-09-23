Как хранить недозрелые помидоры: два способа "дозреть" плоды

Главред расскажет, где лучше хранить помидоры, чтобы они покраснели.

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Как хранить недозрелые помидоры / коллаж: Главред, фото: скриншот

С наступлением осени, когда солнце становится менее ярким и теплым, некоторые помидор не успевают дозреть. Мало кто знает, что помоч дозреть плодам можно самостоятельно. Мы расскажем, где лучше созревают помидоры - в темноте или на свету.

Как хранить недозрелые помидоры

Когда урожай собран, а помидоры созрели не все, огородники и энтузиасты задаются вопросом о том, где лучше хранить помидоры, чтобы они покраснели. Для этого давно выведена правильная формула. Недозревшие помидоры можно сложить в картонную коробку и отставить в темное прохладное место. Также коробку лучше накрыть газетой, тогда помидоры не только дозреют, но и останутся свежими.

Что делать с незрелыми помидорами

Также, если вы хотите, чтобы помидоры дозрели ещё скорее, этот процес можно ускорить. Для этого необходимо в картонную коробку положить бананы или яблоки, а лучше и то и другое. Эти фрукты выделяют этилен и помогают овощам дозревать скорее. А вот влажность воздуха должна быть около 80%.

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