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Как очистить микроволновку за 5 минут: очень легкий и рабочий способ

Андрей Ганчук
26 ноября 2023, 05:30
Благодаря простому "фокусу" с губкой и моющим средством вы узнаете, как легко и быстро очистить микроволновую печь, чтобы она заблестела, почти как новая.
Микроволновка
Как отмыть микроволновку от сильных загрязнений и старого жира / Скриншот YouTube

Многим хозяйкам хорошо известно, что микроволновая печь очень быстро загрязняется. Если ее вовремя не помыть, жир может серьезно прилипнуть, и отмывать ее будет уже сложно. В таких случаях возникает вопрос, чем лучше почистить микроволновку в домашних условиях, и какое нужно средство. Мы расскажем о простом варианте решения проблемы.

Приготовьте губку и моющее средство

Для начала нужно открыть микроволновую печь и вынуть оттуда прозрачную тарелку. Посуда вам временно не понадобится, помыть ее вы можете в раковине с моющим средством или в посудомоечной машине.

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Аккуратно подогрейте губку в микроволновке

После этого берем губку, капаем на нее моющим средством, сжимаем ее руками, чтобы появилась пена, и кладем вспененную губку в микроволновку. Закрываем дверцу и запускаем печь на 30 секунд на минимальной мощности. Долго губку в печи держать нельзя, иначе она там расплавится. Поэтому тридцать-сорок секунд станет самым оптимальным временем.

Легко и просто смываем жир

Спустя 30 секунд открываем дверцу и видим, что жир размок, он уже стал очень легко оттираться. За пару минут вы можете легко отмыть старые жировые отложения, которые раньше причиняли большие неудобства.

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