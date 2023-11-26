Как очистить микроволновку за 5 минут: очень легкий и рабочий способ

Многим хозяйкам хорошо известно, что микроволновая печь очень быстро загрязняется. Если ее вовремя не помыть, жир может серьезно прилипнуть, и отмывать ее будет уже сложно. В таких случаях возникает вопрос, чем лучше почистить микроволновку в домашних условиях, и какое нужно средство. Мы расскажем о простом варианте решения проблемы.
Приготовьте губку и моющее средство
Для начала нужно открыть микроволновую печь и вынуть оттуда прозрачную тарелку. Посуда вам временно не понадобится, помыть ее вы можете в раковине с моющим средством или в посудомоечной машине.
Аккуратно подогрейте губку в микроволновке
После этого берем губку, капаем на нее моющим средством, сжимаем ее руками, чтобы появилась пена, и кладем вспененную губку в микроволновку. Закрываем дверцу и запускаем печь на 30 секунд на минимальной мощности. Долго губку в печи держать нельзя, иначе она там расплавится. Поэтому тридцать-сорок секунд станет самым оптимальным временем.
Легко и просто смываем жир
Спустя 30 секунд открываем дверцу и видим, что жир размок, он уже стал очень легко оттираться. За пару минут вы можете легко отмыть старые жировые отложения, которые раньше причиняли большие неудобства.