Как понять, что отношения обречены: психотерапевт назвала 3 признака

Говорят, что "в горе и в радости", но если в ваших отношениях чаще бывает "хуже", чем "лучше", то, по мнению одного из экспертов, они могут быть "обречены". Семейный психотерапевт, профессор Сюзанна Деггс-Уайт перечислила три красных флажка, на которые следует обратить внимание, если ваши отношения приходят в упадок, показывая, что если они претерпевают слишком много разрушительного поведения, то их может быть трудно спасти, и, возможно, пришло время двигаться дальше, пишет Mirror.
Так как узнать, можно ли разжечь пламя или же разорвать отношения? Сюзанна говорит, что хотя общение, планы на будущее и чувство благодарности являются ключевыми для поддержания позитивных счастливых отношений, есть также три красных флажка, на которые следует обратить внимание.
Первый - если вы живёте со своим партнёром, но подсознательно откладываете возвращение домой.
"Иногда бывает страшно находиться рядом с этим человеком или тревожно, как он отреагирует", - рассказывает Сюзанна, лицензированный консультант и профессор Университета Северного Иллинойса, которая добавляет, что часто люди пытаются найти себе оправдание, например, вечеринки с друзьями или задержки на работе.
Второй признак - не отвечать на сообщения, что, по мнению Сюзанны, является показателем отношения "не хочу, чтобы меня беспокоили". Это то, что Сюзанна называет "самозащитой, поведением избегания", которое часто используют те, кто находится в несчастливых отношениях.
Третий "красный флаг" связан с будущим, и Сюзанна рассказывает, что чувство позитива и надежды на будущее должны быть на повестке дня отношений, а не сожаления о том, что могло бы быть: "Вы должны сосредоточиться на том, что будет дальше, а не на ошибках, которые вы допустили".
В конце концов, Сюзанна говорит, что барометром по-настоящему счастливых отношений является "чувство благодарности к человеку, с которым вы вместе", доказывая, что благодарность и отношение играют огромную роль в долговременных отношениях с вашим партнером.
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