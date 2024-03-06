Как привлечь богатство по фен-шуй: что куда поставить и какой цвет выбрать

Настройтесь на позитивный поток энергии и позвольте вашим финансам процветать!

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Как привлечь богатство и процветание дома по фен-шуй / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Все желают привлечь богатство и изобилие в свой дом. Фэн-шуй может быть ключом к созданию энергетической гармонии, способствующей финансовому процветанию.

Исследуйте эффективные методы этого искусства для создания постоянного потока денег в вашу жизнь, пишет Sante+.

Дерево и вода - символы богатства в фэн-шуй

Согласно фэн-шуй, уголок богатства в доме - это юго-восточный угол вашего дома, но его также можно найти в любой комнате и даже в саду. Чтобы он приносил вам богатство и процветание, необходимо сочетать его с двумя важнейшими элементами: деревом и водой. Убедитесь, что в этом уголке всегда чисто, и вы обретете возможности управлять своими деньгами более успешно.

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Живые растения и декор

Украсьте свой дом деревянными предметами и разнообразными растениями, такими как шведский плющ, денежное дерево и гинкго бильбоба. Эти растения привнесут удачу в ваш дом. Будьте аккуратны в уходе за ними, чтобы сохранить их благоприятные свойства. Расположите деревянные полки с монетами для еще большей эффективности.

Что такое Фэн-шуй? Фэншуй, или фэн-шуй — даосская практика символического освоения (организации) пространства. Адепты считают, что с помощью фэншуй можно выбрать "наилучшее" место для строительства дома или захоронения. Заявленная цель фэншуй — поиск благоприятных потоков энергии ци и их использование на благо человека. Нет каких-либо научных доказательств того, что мистические требования фэншуй реальны; научное сообщество относит фэншуй к лженауке, пишет Википедия.

Цветовая гармония: зеленый и синий

Используйте цвета, символизирующие изобилие и успех. зеленый и синий цвета, соответственно, приносят баланс и уверенность. Расположите цветные предметы, такие как картины лесов, ручьев или зелени, а также предметы воды или дерева, такие как фонтаны. Это создаст энергию, способствующую финансовому росту и деловым отношениям.

Бамбуковый колокольчик

Бамбуковый колокольчик, помимо своей декоративности, станет вашим магнитом для богатства. Разместите его так, чтобы звуки наполняли пространство положительной энергией и привлекали благосостояние.

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