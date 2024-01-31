Когда и как правильно сажать клубнику: собирать будете ведрами

Следуя этим советам, вы создадите идеальные условия для процветания клубничных кустов и насладитесь щедрым урожаем в будущем.

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Когда и как правильно сажать клубнику / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, pixabay.com

Выбор правильного времени для посадки клубники - залог успешного урожая. Но важно знать не только время, но и тонкости в посадке этой вкусной ягоды.

Когда сажать клубнику?

Весенняя посадка: В холодных регионах предпочтительно сажать клубнику в начале весны, когда земля прогреется до +10°C. Это обеспечит растениям комфортный старт и активный рост.

Осенняя посадка: В теплых районах, где зима мягкая, клубнику можно посадить в конце сентября - начале октября. Это позволит растениям укорениться перед наступлением холодов.

Как правильно сажать клубнику в открытом грунте?

Подготовка почвы: Выберите солнечное место и подготовьте почву, добавив компост или перегной для обеспечения питательных веществ. Размещение кустов: Сажайте клубнику на расстоянии около 30-40 см между кустами и 70-90 см между рядами. Глубина посадки: Укладывайте корни клубники на глубину 10-15 см, при этом стебли и листья должны оставаться над поверхностью. Обильный полив: После посадки обильно полейте клубнику. Поддерживайте постоянное увлажнение в течение первых нескольких недель.

Что любит клубника при посадке?

Чтобы обеспечить здоровый старт для клубники, обратите внимание на ее предпочтения. Клубника любит яркое солнце, поэтому выбирайте место с хорошей освещенностью. Кроме того, почва должна быть хорошо дренированной, избегайте застоя воды, чтобы избежать гниения корней.

Также немаловажно добавить компост или удобрения, богатые органическими веществами, для обеспечения питательности почвы.

Следуя этим советам, вы создадите идеальные условия для процветания клубничных кустов и насладитесь щедрым урожаем в будущем.

Смотрите видео о том, как сажать клубнику весной:

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