Лунный день 10 октября 2023: один из самых опасных дней в году предвещает убытки и проблеми со здоровьем

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 10 октября согласно лунному календарю.
Какой сегодня лунный день
10 октября - четвертая четверть убывающей Луны. До 03:13 ночи - 26-й день лунного цикла. Луна в знаке Лев.
Влияние Луны на человека 10 октября
Многие люди стремятся к общению и развлечениям. Это особенно относится к казино, тотализаторам и игровым залам, поскольку влияние Луны во Льве способствует желанию приключений и увеличивает необдуманный риск.
Это один из наиболее критических и опасных дней, когда витает атмосфера конфликтов, люди бесцельно метаются и тратят много энергии на разговоры. Именно в такие моменты человек может излишне расходовать свое время, энергию и силы.
Влияние Луны 10 октября по сферах жизни
Бизнес и деньги: Разумно отложить все крупные финансовые операции в данный момент. Для предотвращения потенциальных убытков не рекомендуется проводить сделки с недвижимостью, акциями или заключать важные контракты.
Здоровье: Больному или чувствующему себя плохо человеку, грозит серьезная опасность, если ему не окажут своевременную помощь.
Стрижка волос: Рекомендуется отложить стрижку, так как она может негативно сказаться на уже нестабильном настроении.
Отношения и брак: Лучше ограничить контакты в этот день, общаться только по необходимости или с самыми надежными людьми.
Сон в ночь с 9 на 10 октября
Сегодняшние сны показывают, как велика ваша гордость и самолюбие. Если вы видите себя как успешного, могущественного и удовлетворенного человека, то, возможно, стоит спуститься с небес на землю и объективно оценить себя.
Если ваши сны отражают вас как бедного и несчастного, это может быть сигналом для повышения самооценки и усилий в направлении развития любви и уважения к себе.
Совет на 10 октября по лунному календарю
Совет для водителей: проявляйте особую осторожность на дорогах, заботьтесь о своем автомобиле и не оставляйте его без надежного наблюдения.
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