Лунный день 10 октября 2023: один из самых опасных дней в году предвещает убытки и проблеми со здоровьем

Убывающий Месяц завтра очень опасен, поэтому водителям машин нужно быть очень осторожными.

https://glavred.info/life/lunnyy-den-10-oktyabrya-2023-odin-iz-samyh-opasnyh-dney-v-godu-predveshchaet-ubytki-i-problemi-so-zdorovem-10506805.html Ссылка скопирована

Лунный календарь 10 октября / Коллаж Главред, фото flickr (LongitudeLatitude, скриншот YouTube ( Astrology Notes), flickr (Jocelyn Erskine-Kellie)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 10 октября согласно лунному календарю.

Какой сегодня лунный день

10 октября - четвертая четверть убывающей Луны. До 03:13 ночи - 26-й день лунного цикла. Луна в знаке Лев.

Влияние Луны на человека 10 октября

Многие люди стремятся к общению и развлечениям. Это особенно относится к казино, тотализаторам и игровым залам, поскольку влияние Луны во Льве способствует желанию приключений и увеличивает необдуманный риск.

видео дня

Это один из наиболее критических и опасных дней, когда витает атмосфера конфликтов, люди бесцельно метаются и тратят много энергии на разговоры. Именно в такие моменты человек может излишне расходовать свое время, энергию и силы.

Влияние Луны 10 октября по сферах жизни

Бизнес и деньги: Разумно отложить все крупные финансовые операции в данный момент. Для предотвращения потенциальных убытков не рекомендуется проводить сделки с недвижимостью, акциями или заключать важные контракты.

Здоровье: Больному или чувствующему себя плохо человеку, грозит серьезная опасность, если ему не окажут своевременную помощь.

Стрижка волос: Рекомендуется отложить стрижку, так как она может негативно сказаться на уже нестабильном настроении.

Отношения и брак: Лучше ограничить контакты в этот день, общаться только по необходимости или с самыми надежными людьми.

Сон в ночь с 9 на 10 октября

Сегодняшние сны показывают, как велика ваша гордость и самолюбие. Если вы видите себя как успешного, могущественного и удовлетворенного человека, то, возможно, стоит спуститься с небес на землю и объективно оценить себя.

Если ваши сны отражают вас как бедного и несчастного, это может быть сигналом для повышения самооценки и усилий в направлении развития любви и уважения к себе.

Совет на 10 октября по лунному календарю

Совет для водителей: проявляйте особую осторожность на дорогах, заботьтесь о своем автомобиле и не оставляйте его без надежного наблюдения.

Читайте больше:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.