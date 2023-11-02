Лунный день 3 ноября 2023: Месяц сулит найти хорошую работу и расширить бизнес

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 3 ноября согласно лунному календарю.
Какой завтра лунный день
3 ноября - Луна убывающая. С 20:10 - 21-й день лунного цикла. Луна в Раке.
Влияние Луны на человека 3 ноября
Наступил период активности и стремления двигаться вперед, вверх. Сегодня отмечается день проявления храбрости, отваги, готовности к добровольным жертвам и готовности отказаться от собственных интересов. Это также день, когда возможны революционные изменения, настойчивость в достижении целей и способность одерживать триумф.
Влияние Луны 3 ноября по сферах жизни
Бизнес и деньги: Этот день благоприятен для трудоустройства на новую работу, что часто сопровождается стремительным профессиональным ростом. Коллеги и единомышленники окажут поддержку в работе и планировании. Совместная работа и разработка планов обещают быть очень продуктивными. Не упустите шанс получить интересные предложения, связанные с расширением бизнеса, и установить новые контакты. Этот день также благоприятствует расширению деятельности за границей и партнерству с иностранными партнерами, что может улучшить ваше финансовое положение в будущем.
Здоровье: Хотя болезни не представляют серьезной угрозы, больным требуется заботливый уход. Этот день благоприятен для отказа от вредных привычек и легкого очищения организма. Однако следует избегать перегрузки печени и вдыхания резких запахов. Рекомендуется кровоочистительные процедуры, а также употребление определенных продуктов, таких как морковь, клюква, свекла, рябина и гранаты. Также полезны ванны, душ, обливания, закаливание и фитотерапия.
Стрижка волос: Стрижка волос будет удачной, а окраска, особенно в светлые тона, также рекомендуется.
Отношения и брак: Этот день способствует дружеским отношениям и объединению людей. Он благоприятствует путешествиям и общению с друзьями и близкими, даже если они находятся далеко. День считается подходящим для заключения брака.
Сон в ночь с 2 на 3 ноября
Ключевым требованием является честность и справедливость, даже в мельчайших деталях.
Совет на 3 ноября по лунному календарю
Сегодня сны не обладают особым важным значением.
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