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Лунный день 8 октября 2023: сила Месяца предвещает очень удачный день на работе

Лидия Неплях
7 октября 2023, 11:57 обновлено 7 октября, 11:57
Также в этот день не страшны болезни, поэтому можете с легкостью лечиться.
Лунный календарь 8 октября
Лунный календарь 8 октября / Коллаж Главред, фото flickr (LongitudeLatitude, скриншот YouTube ( Astrology Notes), flickr (Keith Burton)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 8 октября согласно лунному календарю.

Какой сегодня лунный день

8 октября - четвертая четверть убывающей Луны. До 23:49 - 24-й день лунного цикла. Луна в знаке Рак.

Влияние Луны на человека 8 октября

8 октября - день с особыми силами и потенциалом. В этот период лунного цикла, природные энергии способствуют творчеству и началу новых проектов. Это идеальное время для запусков долгосрочных предприятий. Однако, стоит помнить, что эти могущественные силы могут быть двойственными, и их следует использовать с осторожностью, чтобы избежать негативных последствий.

видео дня

В этот день люди настроены благодушно. Они могут не отличаться нежностью и вежливостью высказываний, но не имеют цели нагрубить и обидеть.

Влияние Луны 8 октября по сферах жизни

Бизнес и деньги: Очень сильный и удачный день для работы и бизнеса, следовательно, действуйте активно. Обсуждайте текущие дела, продолжайте начатое, но отложите переговоры о сложных проектах. Кроме того, это благоприятный день для творчества, для создания произведений искусства и их презентации. Успешно проходят выставки, показы, выступления, концерты, творческие вечера. Хороший день для дел, связанных с деньгами. В этот день не следует себя щадить, нужно пробудить энергию к деятельности и использовать ее в мирных целях для благих достижений. Слабому же человеку лучше побольше спать, отдыхать.

Здоровье: Болезни не опасны. Можно заниматься лечением, готовить лекарства. Этот день нужно использовать максимально активно для укрепления здоровья, повышения духовного уровня. Сегодня показаны тяжелые тренировки, рекомендуются силовые физические упражнения, аэробика, йога.

Отношения и брак: По одним источникам день хорошо подходит для заключения брака, по другим - нет. Но точно благоприятен для супружеской близости и тантрических практик.

Стрижка волос: Отличный день для стрижки и смены прически. Новая стрижка придаст энергии, и надолго сохранит форму.

Сон в ночь с 7 на 8 октября

В эти лунные сутки сны отражают истинное состояние вашей сексуальной энергии.

Совет на 8 октября по лунному календарю

Если у вас есть такая возможность, рассмотрите вариант провести день спокойно, избегая излишней суеты, особенно если у вас сегодня мало энергии. Впрочем, если вы чувствуете себя бодрым и активным, смело можете что-то делать.

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