Лунный календарь 1 января 2024 года: чего стоит избегать в первый день 2024 года

Сутки благоприятны для начала нового трудового этапа — неудержимое движение вперед на новом поприще.

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Лунный календарь на 1 января / Коллаж Главред, фото Instagram (bogdan_bafia_fotografia, meliegrk)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 1 января согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

1 января - убывающая Луна. С 22:06 - 21-й день лунного цикла. Луна в Деве.

Влияние Луны на человека 1 января

Пробуждаются чувства благородства, справедливости и ощущение порядка. Люди становятся решительными в изменениях и решении накопившихся вопросов. День наполнен братской атмосферой, иногда переходящей в фамильярность.

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Влияние Луны 15 декабря по сферах жизни

Бизнес и деньги: Сутки благоприятны для начала нового трудового этапа — неудержимое движение вперед на новом поприще и быстрый карьерный рост гарантированы. В работе и реализации планов можно рассчитывать на поддержку соотечественников. Коллективная работа, совместное решение вопросов и разработка планов будут чрезвычайно продуктивны. Не упустите возможность получить сегодня интересные предложения, связанные с расширением бизнеса, и создать новые контакты. Расширение деятельности до международного уровня в этот день обещает перспективы благоприятного партнерства с иностранцами. Эти связи могут существенно улучшить ваше материальное положение в будущем.

Здоровье: Болезни не представляют серьезной угрозы, но больному необходим серьезный и внимательный уход. В этот день легко отказаться от вредных привычек во имя здоровья. Не рекомендуется перегружать печень, так как существует опасность воздействия ядов и токсинов. Рекомендуется проводить процедуры кровоочистки, употреблять отвары трав, а также питаться морковью, клюквой, свеклой, рябиной и гранатами. Также полезны ванны, душ, обливания, закаливание, фитотерапия и поддержание гигиенических норм — другими словами, физическое и духовное очищение важны в этот день.

Стрижка волос: Рекомендуется. Окрашивание также будет удачным, особенно если выбрать светлый оттенок.

Отношения и брак: Это период, насыщенный дружбой и объединением людей, способствующий путешествиям и встречам со старыми друзьями. Не забывайте также о родственниках, находящихся вдали. Считается, что сегодня благоприятное время для заключения брака. Однако важно соблюдать честность и справедливость даже в мельчайших деталях.

Сон в ночь с 31 декабря на 1 января

Важно отметить, что сны в этот день не обладают особым значением.

Совет на 1 января по лунному календарю

Важное условие: надо быть честным и справедливым даже в мелочах.

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