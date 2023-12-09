Лунный календарь 10 декабря 2023: спутник способствует решению давних проблем

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 10 декабря согласно лунному календарю.
Какой завтра лунный день
10 декабря - Новая Луна. С 05:39 - 27-й день лунного цикла. Луна в Скорпионе.
Влияние Луны на человека 10 декабря
Сегодня возможны прозрения и моменты просветления, которые могут внезапно привести к решению давно беспокоящих проблем. Однако это верно лишь в том случае, если внимание не будет полностью поглощено решением повседневных бытовых задач. Этот день также приносит освобождение от иллюзий и осознание ответственности за свои поступки.
Влияние Луны 10 декабря по сферах жизни
Бизнес и деньги: В целом благоприятный день, но не рекомендуется начинать новые проекты. Лучше извлечь максимальную выгоду из текущих занятий. В спорах этот день может принести настоящую истину. Во второй половине дня не рекомендуется заключать новые соглашения, подписывать документы или начинать новые дела. Это отличное время для научных экспериментов, исследований и экспедиций. Решение финансовых вопросов возможно, но наилучшим вариантом будет погасить долги.
Здоровье: Заболевания неопасны и кратковременны, благодаря чему проходят без серьезных последствий. Водные процедуры будут полезны.
Стрижка волос: Если вы решите посетить парикмахерскую сегодня, то сделаете правильный выбор. Стрижка добавит вам очарования и увеличит популярность среди окружающих. Смена цвета волос привлечет энергию и благосостояние.
Отношения и брак: Среди приятных сюрпризов дня может быть получение хороших новостей от друзей и старых знакомых. Считается, что день благоприятен для заключения брака, однако свадьба может оказаться немного меланхоличной из-за тоски, ностальгии и сентиментальности, характерных для этого дня.
Сон в ночь с 9 на 10 декабря
Сегодня сбываются мечты. Они могут нести в себе интуитивные прозрения, помогая раскрывать истинную суть окружающих нас вещей, людей и происходящих событий.
Совет на 10 декабря по лунному календарю
В двадцать седьмой день рекомендуется минимизировать время перед зеркалом: по возможности, вообще обойтись без его использования.
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