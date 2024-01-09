Лунный календарь 10 января: чего стоит избегать в первой половине дня

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 10 января согласно лунному календарю.
Какой завтра лунный день
10 января - убывающая Луна. С 08:52 - 29-й день лунного цикла. Луна в Стрельце.
Влияние Луны на человека 10 января
В первой половине лунного дня необходимо проявлять особую осторожность. Избегайте перенапряжения, поскольку оно может быть вредным. Во второй половине дня нервозность снижается, чувства становятся более спокойными, а действия — умеренными.
Влияние Луны 10 января по сферах жизни
Бизнес и деньги: Не торопитесь принимать решения настойчиво и основательно; отложите их до более благоприятного момента. Это отличный день для занятий работой и бизнесом. Решение финансовых вопросов благоприятно, а также подходит время для покупки земли и недвижимости.
Здоровье: Возможные болезни проявятся незначительно и не будут длительными. Рекомендуется проведение сокового голода. Заботьтесь о зрении: уменьшайте чтение, просмотр телевизора и избегайте яркого света. Для бессонницы полезно смотреть на слабый свет. Берегите голову, головной мозг и следите за артериальным давлением.
Стрижка волос: Этот день благоприятен для посещения парикмахерской; планируйте изменение прически с уверенностью.
Отношения и брак: Слушайте советы близких, которые могут предупредить о возможных трудностях. Если вы оказывали помощь другим, ожидайте вознаграждения за вашу поддержку. Это может быть не только материальной природы, но и заслуженным признанием. Сегодня считается не самым подходящим днем для вступления в брак.
Сон в ночь с 9 на 10 января
Сны в этот лунный день могут быть предвестиями, раскрывая вам грядущее.
Совет на 10 января по лунному календарю
В этот день важно поддерживать приподнятое настроение, обращаться внутрь себя и контролировать свои эмоции. Выгодно заниматься посадкой полезных растений и "сеять" добрые мысли. Избегайте срубания деревьев, рвания цветов и их подарков. Сегодня вы можете стать свидетелем странных, загадочных и непредсказуемых событий.
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