Лунный календарь 11 декабря 2023: прислушайтесь к советам друга, которые уберегут от трудностей

Болезни, которые проявляются сегодня, скорее всего, будут непродолжительными и неопасными.

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Лунный календарь на 11 декабря / Коллаж Главред, фото Instagram (violetcontrast, amante__lunar)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 11 декабря согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

11 декабря - убывающая Луна. С 07:09 - 2-й день лунного цикла. Луна в Скорпионе.

Влияние Луны на человека 11 декабря

В первой половине лунного дня стоит быть особенно осторожными, избегать перенапряжения. После полудня ситуация становится менее напряженной, чувства успокаиваются, а действия становятся более размеренными.

видео дня

Влияние Луны 11 декабря по сферах жизни

Бизнес и деньги: Не торопитесь делать резкие решения, лучше отложите их на более подходящий момент. День вполне подходит для работы и бизнеса. Сегодня удачны решение финансовых вопросов, а также приобретение земли и недвижимости.

Здоровье: Болезни, которые проявляются сегодня, скорее всего, будут непродолжительными и неопасными. Рекомендуется соковой голод. Особое внимание следует уделять зрению: ограничьте чтение, просмотр телевизора, избегайте яркого света. Тем, кто страдает бессонницей, полезно смотреть на неяркий свет. Также важно заботиться о голове, мозге и контролировать артериальное давление.

Стрижка волос: Этот день благоприятен для посещения парикмахерской, можно смело планировать изменение прически.

Отношения и брак: Сегодня важно внимательно слушать советы и мнения близких людей — они могут предостеречь от возможных трудностей. Если вы помогали другим, сегодня можете ожидать вознаграждение за свою поддержку, не только в материальном плане, но и в виде заслуженных благ. Считается, что сегодня не самый подходящий день для заключения брака.

Сон в ночь с 10 на 11 декабря

Сны в эти лунные сутки могут быть предвестниками будущего, содержащими важные символы и послания.

Совет на 11 декабря по лунному календарю

В этот день важно уделять внимание поддержанию позитивного настроения, проводить время в размышлениях о себе и контролировать свои эмоции. Полезно сажать благоприятные растения и посеять поле добрых мыслей. Избегайте вырубки деревьев, не рвите и не дарите цветы. Сегодня у вас даже может возникнуть возможность стать свидетелем странных, загадочных и необъяснимых событий.

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