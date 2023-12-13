Лунный календарь 14 декабря 2023: день, когда надо очень постараться сдержать эмоции

Удачный день для финансовых решений, но активность лучше проявить во второй половине дня.

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Лунный календарь 14 декабря 2023 / Коллаж Главред, фото Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Spiritual Dive), flickr (ARII NGO)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 14 декабря согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

14 декабря - растущая Луна. С 10:04 - 2-й день лунного цикла. Луна в Козероге.

Влияние Луны на человека 14 декабря

День, когда энергия нарастает, что усиливает эмоциональную сферу. Необходим контроль над чувствами, что поможет избежать конфликтов и вспышек эмоций.

видео дня

Влияние Луны 14 декабря по сферах жизни

Бизнес и деньги: Удачный день для бизнеса и финансовых решений, но активность лучше проявить во второй половине лунного дня.

Здоровье: Отличный момент для заботы о здоровье и очищения организма. Энергия дня стимулирует аппетит, но стоит быть избирательным в пище, проявлять внимание и доброжелательность к своему организму. Исходя из предпочтений в еде в эти лунные сутки, можно выбрать диету на весь лунный месяц. Хорошей приметой считается то, что заболевший в этот день быстро восстановится.

Стрижка волос: Лучше отложить визит к парикмахеру на другой день.

Отношения и брак: Считается, что этот день не самый благоприятный для общения. Предпочтительно ограничить внешние контакты. Эта лунная фаза не рекомендуется для заключения брака. Выберите другое время, чтобы ничто не мешало вашей семейной гармонии. Противопоказано проявление злости. Плохой день для судебных процессов.

Сон в ночь с 13 на 14 декабря

Запомнилось что-то из сновидений сегодня? Не придавайте им серьезного значения, они несерьезны и не заслуживают доверия.

Совет на 14 декабря по лунному календарю

Противопоказана злость. Плохой день для судебных процессов.

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