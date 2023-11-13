Лунный календарь 14 ноября 2023: принимайтесь за запланированные важные дела

Щедрость и доброта, выраженные в этот день, будут весьма уместны.

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Какой сегодня лунный день / Коллаж Главред, фото flickr (Jen Goellnitz, Jamie Smed)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 14 ноября согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

14 ноября - Новая Луна. С 09:37 - 2-й день лунного цикла. Луна в Стрельце.

Влияние Луны на человека 14 ноября

День старта. Принимайтесь за запланированные важные дела, однако начинайте только во второй половине лунного дня. В первой половине рекомендуется продолжать разрабатывать планы, так как в это время увеличивается уровень амбициозности и агрессивности. Лучше сократить внешние контакты, чтобы энергия агрессивности не помешала воплощению ваших планов. Вторая половина дня более благоприятна: улучшается работоспособность, активизируется научная и практическая деятельность. Смело углубляйтесь в новые знания в любой области – сейчас это особенно актуально.

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Влияние Луны 14 ноября по сферах жизни

Бизнес и деньги: Удачный момент для бизнеса и разрешения финансовых вопросов, но активность лучше проявить во второй половине лунного дня.

Здоровье: Отличное время, чтобы позаботиться о своем здоровье и провести очистку организма. Энергия дня стимулирует аппетит, но не следует переедать — будьте внимательны к выбору пищи и заботьтесь о своем организме. Исходя из предпочтений в еде в эти лунные сутки можно создать диету на весь месяц. Хороший знак — тот, кто заболел в этот день, быстро выздоровеет.

Стрижка волос: Лучше отложить поход к парикмахеру на другой день.

Отношения и брак: Этот день не считается самым подходящим для общения. Рекомендуется ограничить внешние контакты. читается, что эта лунная фаза не является благоприятной для заключения брака. Выберите другое время, чтобы не нарушать гармонию в вашей семье.

Сон в ночь с 13 на 14 ноября

Заметили сегодня какие-то сновидения? Не придавайте им значения, они неважны, и верить им не стоит.

Совет на 14 ноября по лунному календарю

Щедрость и доброта, выраженные в этот день, будут весьма уместны. Подарите что-то кому-то — возможно, стоит начать с себя.

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