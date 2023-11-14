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Лунный календарь 15 ноября 2023: болезни в этот день требуют немедленного лечения

Лидия Неплях
14 ноября 2023, 11:58
На работе проявите решимость и настойчивость, в этот день необходимо быть лидером.
Какой сегодня лунный день
Какой сегодня лунный день / Коллаж Главред, фото flickr (Ed Dunens, Mary Crandall)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 14 ноября согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

15 ноября - Новая Луна. С 11:05 - 3-й день лунного цикла. Луна в Стрельце.

Влияние Луны на человека 15 ноября

Энергетика этого дня очень мощная, и сегодня у вас есть возможность многое достичь. Однако рост энергии может вызвать напряженность и агрессию, поэтому настройтесь на самозащиту и будьте бдительны, чтобы избежать попадания в число жертв.

видео дня

Влияние Луны 15 ноября по сферах жизни

Бизнес и деньги: На работе проявите решимость и настойчивость. В делах проявите боевой дух — сегодня необходимо быть лидером, а не последователем. Однако и другие могут проявить воинственность, поэтому старайтесь сдерживать негатив. В этот день начальник, клиенты и партнеры, вероятно, не будут особенно дружелюбными. Беритесь за сложные задачи смело, не отступайте перед трудностями. Этот день благоприятен для торговой деятельности, могут появиться новые перспективы. Однако будьте осторожны с финансами — не лучший день для решения денежных вопросов, возможны потери.

Здоровье: Заболевания, начавшиеся в этот лунный день, требуют немедленных мер. Сегодня особенно полезна баня. Физические нагрузки также будут полезны и могут быть интенсивными. Природа поможет очистить организм от застоявшейся энергии, насытит кровь кислородом, что благоприятно скажется на здоровье. День отличен для занятий воинскими искусствами, особенно айкидо — идеальное время для побеждения, используя энергию противника не только физически, но и психологически.

Стрижка волос: Благоприятна. Даже если результат не совсем тот, что вы ожидали, волосы быстро отрастут. Дерзайте!

Отношения и брак: Разбираться в отношениях в третий лунный день не рекомендуется. Активные энергии этого дня могут вызвать эмоциональные баталии за лидерство. Разумно сдерживать агрессию, проявлять дипломатичность и мягкость, при этом сохраняя свое мнение. Энергия сегодня настолько велика, что слова обладают мощной силой, и даже небольшое злословие может привести к неприятным последствиям. Помните, что зло, посеянное сегодня, принесет горькие плоды. Считается, что сегодня не рекомендуется вступать в брак, так как это может привести к нестабильным событиям и непредсказуемым ситуациям в семейной жизни.

Сон в ночь с 14 на 15 ноября

Сны в этот лунный период редко сбываются.

Совет на 15 ноября по лунному календарю

День наполнен различными угрозами, поэтому важно проявлять внимательность. Еще раз подчеркиваем, что пассивность сегодня не является благоприятной. Используйте свои силы для мирных целей. Примечание о дне: если масло разлито, это может быть признаком того, что вы отклонились от правильного пути. Здесь нет никаких ассоциаций с Булгаковым, но важно помнить о символике разлитого масла.

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