Лунный календарь 16 декабря 2023: настало время для кардинальных изменений

Взаимодействие с коллегами требует тщательного подхода, так как компромиссы сегодня маловероятны.

https://glavred.info/life/lunnyy-kalendar-16-dekabrya-2023-nastalo-vremya-dlya-kardinalnyh-izmeneniy-10525358.html Ссылка скопирована

Лунный календарь на 17 декабря / Коллаж Главред, фото Instagram (stefansimon78, violetcontrast)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 16 декабря согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

16 декабря - растущая Луна. С 12:12 - 5-й день лунного цикла. Луна в Водолее.

Влияние Луны на человека 16 декабря

Это день активности, один из решающих в текущем лунном месяце. Он благоприятен для воплощения ваших планов, предоставляя выдающиеся возможности успеха. Однако ключево важно быть решительным и настроенным на достижение целей. Пятый день лунного цикла предоставляет возможность осуществить кардинальные изменения, но не путем поиска новых возможностей, а скорее через улучшение и укрепление уже существующего.

видео дня

Влияние Луны 16 декабря по сферах жизни

Бизнес и деньги: Начинать новые дела сегодня не рекомендуется; лучше завершить те, которые уже начаты. Взаимодействие с партнерами, клиентами, руководством и коллегами требует тщательного подхода, так как компромиссы сегодня маловероятны. Остерегайтесь потерь имущества – то, что утрачено сегодня, может быть потеряно навсегда. Этот день не благоприятен для финансовых операций, лучше решать вопросы связанные с деньгами в другое время, но погашение долгов благоприятно.

Здоровье: Важно соблюдать баланс в питании – избегать переедания или голодания. Ограничьте прием пищи животного происхождения и воспользуйтесь травяными отварами. Болезни, проявляющиеся сегодня, требуют серьезного внимания и своевременной помощи.

Стрижка волос: Если вы решили подстричься, то сегодня благоприятный день. По поверьям, уход за волосами содействует не только их росту, но и укреплению материального благосостояния.

Отношения и брак: В этот день допустимо и даже поощряется проявление эмоций и чувств. Они будут поняты правильно. Вторая половина лунного дня особенно подходит для романтических свиданий. Сегодня не самый подходящий день для вступления в брак. Существует вероятность нестабильности и неопределенности в будущем.

Сон в ночь с 15 на 16 декабря

Обратите внимание на свои сновидения в этот день, они могут предоставить вам интересную информацию. Особенно полезно, если ваши сновидения сопровождаются слезами – это может указывать на процесс очищения организма и его восстановление. Если ваши сны связаны с дорогой или движением, это считается благоприятным. Однако, если вы видите неприятные образы во сне, следует обратить внимание на свое здоровье.

Совет на 16 декабря по лунному календарю

Сегодняшний день может стать судьбоносным для преступников, поскольку любые задуманные противоправные действия обнаружатся и повлекут за собой соответствующее наказание.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.