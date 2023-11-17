Лунный календарь 18 ноября 2023: Месяц вещует счастливый брак и успех на работе

Сегодня лучше воздержаться от заемов, как в деньгах, так и в вещах.

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Какой сегодня лунный день / Коллаж Главред, фото flickr ( julija.mazhora, Cheryl Hamblin)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 18 ноября согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

18 ноября - Растущая Луна. С 13:49 - 6-й день лунного цикла. Луна в Козероге.

Влияние Луны на человека 18 ноября

Удача сопутствует ваши проекты, интуиция становится более острым инструментом – ей сегодня можно смело доверять. Не удивительно, что может проявиться даже склонность к ясновидению и телепатии.

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Влияние Луны 18 ноября по сферах жизни

Бизнес и деньги: Руководство настроено доброжелательно к подчиненным, клиенты также благосклонны. Во многих областях можно добиться успеха. Можно размышлять о важных проектах, о том, как достичь поставленных целей и получить желаемое. Сегодня прекрасная возможность проявить свои умения и таланты. Удачный день для научных исследований и групповой работы.

День благоприятен для решения материальных и финансовых вопросов, для работы и бизнеса. Однако не стоит брать в долг.

Здоровье: Заболевшие быстро уходят. Рекомендуется уделить внимание бронхам и верхним дыхательным путям. Кроме того, день подходит для омоложения.

Стрижка волос: Сегодня стрижка очень актуальна. Не исключено, что она окажет положительное воздействие не только на волосы, но и на цвет лица, а возможно, и на общее здоровье.

Отношения и брак: Сегодняшний день радости и любви для многих может стать днем счастья. Самое время получить удовольствие от общения. Считается, что день благоприятен для заключения брака и создания семьи.

Сон в ночь с 17 на 18 ноября

О снах этого дня лучше умолчать - они предназначены остаться в тайне.

Совет на 18 ноября по лунному календарю

Сегодня лучше воздержаться от заемов, как в деньгах, так и в вещах. В противном случае, вместе с добром, предоставленным в долг, могут уйти покой и удача того, кто делится своими ресурсами.

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