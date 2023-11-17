Лунный календарь 18 ноября 2023: Месяц вещует счастливый брак и успех на работе

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 18 ноября согласно лунному календарю.
Какой завтра лунный день
18 ноября - Растущая Луна. С 13:49 - 6-й день лунного цикла. Луна в Козероге.
Влияние Луны на человека 18 ноября
Удача сопутствует ваши проекты, интуиция становится более острым инструментом – ей сегодня можно смело доверять. Не удивительно, что может проявиться даже склонность к ясновидению и телепатии.
Влияние Луны 18 ноября по сферах жизни
Бизнес и деньги: Руководство настроено доброжелательно к подчиненным, клиенты также благосклонны. Во многих областях можно добиться успеха. Можно размышлять о важных проектах, о том, как достичь поставленных целей и получить желаемое. Сегодня прекрасная возможность проявить свои умения и таланты. Удачный день для научных исследований и групповой работы.
День благоприятен для решения материальных и финансовых вопросов, для работы и бизнеса. Однако не стоит брать в долг.
Здоровье: Заболевшие быстро уходят. Рекомендуется уделить внимание бронхам и верхним дыхательным путям. Кроме того, день подходит для омоложения.
Стрижка волос: Сегодня стрижка очень актуальна. Не исключено, что она окажет положительное воздействие не только на волосы, но и на цвет лица, а возможно, и на общее здоровье.
Отношения и брак: Сегодняшний день радости и любви для многих может стать днем счастья. Самое время получить удовольствие от общения. Считается, что день благоприятен для заключения брака и создания семьи.
Сон в ночь с 17 на 18 ноября
О снах этого дня лучше умолчать - они предназначены остаться в тайне.
Совет на 18 ноября по лунному календарю
Сегодня лучше воздержаться от заемов, как в деньгах, так и в вещах. В противном случае, вместе с добром, предоставленным в долг, могут уйти покой и удача того, кто делится своими ресурсами.
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