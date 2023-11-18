Лунный календарь 19 ноября 2023: один из наилучших периодов для работы и бизнеса

Особенно рискованно сегодня прибегать к обману и лукавству, так как ложь обладает великой разрушительной силой.

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Какой сегодня лунный день / Коллаж Главред, фото flickr (La FoeZ', Marco Verch Professional Photographer)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 19 ноября согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

19 ноября - Растущая Луна. С 14:09 - 7-й день лунного цикла. Луна в Водолее.

Влияние Луны на человека 19 ноября

День сегодняшний представляет собой один из наилучших периодов для работы и бизнеса, однако следует отметить, что он также бывает провокационным. Сегодня вы буквально можете совершить чудеса. Слова обретают особую магическую силу, и окружающая природа реагирует на каждое из них, даже если они случайно сорваны. Важно помнить, что сказанное может сбыться – как положительное, так и отрицательное. Будьте осмотрительны в выборе слов, поскольку дурные пожелания могут вернуться к вам бумерангом. Считается, что сегодня удача сопутствует тем, кто мудр и справедлив.

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Влияние Луны 19 ноября по сферах жизни

Бизнес и деньги: Сегодня партнеры доверяют вам, и есть вероятность привлечь новых клиентов, помощников и даже покровителей. Это подходящее время для сдачи налогового отчета. Рекомендуется иметь дело с высокопоставленными государственными чиновниками, поскольку все проблемы могут быть успешно решены. Борцам за справедливость сегодня сопутствует успех – Луна на их стороне.

Здоровье: Берегите себя, поскольку сегодня легко подхватить простуду. День подходит для хирургических операций, но не рекомендуется удалять зубы. Болезни, начавшиеся в этот день, обычно легко излечимы. Что касается питания, лучше избегать куриного мяса и яиц.

Стрижка волос: Сегодня хорош для окрашивания волос, но со стрижкой лучше подождать.

Отношения и брак: Не стесняйтесь выражать добрые пожелания себе и близким. Однако избегайте лжи, поскольку неправда обладает большой разрушительной силой. Считается, что сегодня благоприятный день для заключения брака. Семейная жизнь будет наполнена радостью и благополучием, если у супругов есть общие интересы и стремления. В случае различий брак может стать испытанием на прочность, особенно при некоторых обстоятельствах.

Сон в ночь с 18 на 19 ноября

Считается, что сны, виденные сегодня, обладают пророческим характером и быстро сбываются.

Совет на 19 ноября по лунному календарю

Особенно рискованно сегодня прибегать к обману и лукавству, так как ложь обладает великой разрушительной силой. Важно воздерживаться от произнесения негативных выражений и избегать разбивания посуды, разрыва бумаги или уничтожения любых писем. Если во сне вы увидели боевого петуха, это может быть предвестием возможных бед для вас или ваших близких.

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