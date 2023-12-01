Лунный календарь 2 декабря 2023: один из лучших дней для работы укрепит старые связи

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 2 декабря согласно лунному календарю.
Какой завтра лунный день
2 декабря - убывающая Луна. С 20:30 - 20-й день лунного цикла. Луна в Леве.
Влияние Луны на человека 2 декабря
Энергия лунных суток придает вам силу для духовного роста. Сегодня – день победы над самим собой! Потребуется много энергии, поэтому не расходуйте ее напрасно. Сфокусируйтесь на главной цели, и препятствие будет преодолено. Однако не позволяйте себе слишком гордиться этим.
Влияние Луны 2 декабря по сферах жизни
Бизнес и деньги: Этот день является одним из лучших для решения финансовых вопросов, занятий бизнесом и работы. Рекомендуется начинать новые проекты, так как все начинания будут успешными и принесут удачу. Это отличное время для начала строительства, принятия ответственных должностей и принятия важных решений.
Здоровье: Это отличный день для голодания, поста и отказа от вредных привычек. Исключите мясо и алкоголь из рациона. Посещение бани или сауны будет очень полезным. Однако будьте осторожны с резкими запахами, их вдыхание может быть опасным.
Стрижка волос: Если вы хотите поднять свой эмоциональный настрой и настроение, посетите парикмахерскую – стрижка волос сегодня будет кстати. Однако откладывайте окрашивание волос на более подходящее время.
Отношения и брак: День прекрасен для общения и совместного решения вопросов. Люди сегодня общительны и открыты, и это можно использовать для завязывания новых знакомств, укрепления старых связей и установления дружеских контактов. Разъяснение отношений лучше отложить. Прекрасно провести время с близкими и единомышленниками, получив удовольствие от общения и приобретя понимание важных вещей. Не самый подходящий день для заключения брака.
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Совет на 2 декабря по лунному календарю
Зависть и враждебность могут принести вам вред сегодня. Сдерживайте гордость. Лучше воздержаться от использования духов и выбора ароматов – сегодня не самый подходящий день для экспериментов с запахами.
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