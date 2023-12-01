УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Лунный календарь 2 декабря 2023: один из лучших дней для работы укрепит старые связи

Лидия Неплях
1 декабря 2023, 14:48
Это отличный день для голодания, поста и отказа от вредных привычек.
Какой сегодня лунный день
Какой сегодня лунный день / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Better Life), Instagram (xbohoqueenx)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 2 декабря согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

2 декабря - убывающая Луна. С 20:30 - 20-й день лунного цикла. Луна в Леве.

Влияние Луны на человека 2 декабря

Энергия лунных суток придает вам силу для духовного роста. Сегодня – день победы над самим собой! Потребуется много энергии, поэтому не расходуйте ее напрасно. Сфокусируйтесь на главной цели, и препятствие будет преодолено. Однако не позволяйте себе слишком гордиться этим.

видео дня

Влияние Луны 2 декабря по сферах жизни

Бизнес и деньги: Этот день является одним из лучших для решения финансовых вопросов, занятий бизнесом и работы. Рекомендуется начинать новые проекты, так как все начинания будут успешными и принесут удачу. Это отличное время для начала строительства, принятия ответственных должностей и принятия важных решений.

Здоровье: Это отличный день для голодания, поста и отказа от вредных привычек. Исключите мясо и алкоголь из рациона. Посещение бани или сауны будет очень полезным. Однако будьте осторожны с резкими запахами, их вдыхание может быть опасным.

Стрижка волос: Если вы хотите поднять свой эмоциональный настрой и настроение, посетите парикмахерскую – стрижка волос сегодня будет кстати. Однако откладывайте окрашивание волос на более подходящее время.

Отношения и брак: День прекрасен для общения и совместного решения вопросов. Люди сегодня общительны и открыты, и это можно использовать для завязывания новых знакомств, укрепления старых связей и установления дружеских контактов. Разъяснение отношений лучше отложить. Прекрасно провести время с близкими и единомышленниками, получив удовольствие от общения и приобретя понимание важных вещей. Не самый подходящий день для заключения брака.

Сон в ночь с 1 на 2 декабря

Вы можете "заказать" сон по своему желанию.

Совет на 2 декабря по лунному календарю

Зависть и враждебность могут принести вам вред сегодня. Сдерживайте гордость. Лучше воздержаться от использования духов и выбора ароматов – сегодня не самый подходящий день для экспериментов с запахами.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
лунный календарь
Реклама

Главное за день

Украина может переломить ход войны: Зеленский назвал способ

Украина может переломить ход войны: Зеленский назвал способ

15:26 Политика
Украину накроет аномальная погода: где будет +18, а где – снегопады и ветер 20 м/с

Украину накроет аномальная погода: где будет +18, а где – снегопады и ветер 20 м/с

15:07 Синоптик
"Захват" РФ части Хромового: в ВСУ рассказали, что происходит под Бахмутом

"Захват" РФ части Хромового: в ВСУ рассказали, что происходит под Бахмутом

14:50 Украина
Все главные новости

Последние новости

15:40

"Следующая жертва": Лавров пригрозил войной еще одной европейской стране

15:33

"Крым - крымская область": блогерша Верба опозорилась незнанием георгафии Украины

15:26

Украина может переломить ход войны: Зеленский назвал способ

15:07

Украину накроет аномальная погода: где будет +18, а где – снегопады и ветер 20 м/с

14:58

"Вышла и упала": пьянющая Успенская рассказала про свой позор на сцене

Решающим в войне будет 2024 год, удары по РФ могут привести к бунту или революции – МусиенкоРешающим в войне будет 2024 год, удары по РФ могут привести к бунту или революции – Мусиенко
14:50

"Ужасный период": астролог предупреждает о серьезных проблемах в декабре 2023Видео

14:50

"Захват" РФ части Хромового: в ВСУ рассказали, что происходит под Бахмутом

14:48

Лунный календарь 2 декабря 2023: один из лучших дней для работы укрепит старые связи

14:46

ВСУ уничтожили колонну техники и перешли в контрнаступление под Авдеевкой - СМИ

Реклама
14:09

Боевые действия на левом берегу Днепра: экс-глава Генштаба ВСУ раскрыл важный нюанс

14:01

Путинист Певцов показал своего сына, которого мечтает сделать монахом

13:54

"Движения ВСУ быть не должно": Свитан дал неожиданный прогноз перелома в войне

13:51

Второй пошел: СБУ подорвали в Бурятии еще один поезд на стратегической дороге

13:47

Почему слово "жалоба" говорить нельзя: какой единственный аналог стоит использовать

13:44

Войска РФ атакуют объект, без которого Авдеевку не взять: в ВСУ раскрыли детали

13:22

Понадобится всего 3 вещи: женщина рассказала, как быстро и дешево украсить елку

13:14

Гороскоп на завтра 2 декабря 2023: Овну - трата кучи денег, Рыбам - финансовая прибыль

13:09

Платиновая блондинка Бейонсе показалась в новом образе с Джей Зи

12:44

"Мы должны быть готовы к бою": в Нидерландах призвали Евросоюз укреплять войска

12:43

"Начало штурма Донецка": россияне назвали дату начала битвы за город

Реклама
12:41

ВСУ идут вперед на Мелитополь: "перемалывают" сотни оккупантов вместе с техникой

12:07

Военным в Украине упростили жизнь: документы ВВК больше не нужно возить лично

12:02

Известный астролог рассказал, что угрожает украинцам во время последних в этом году новолуния и полнолуния

12:01

Некоторым пенсионерам повысят пенсию с 1 января: кого коснутся изменения

11:57

Убийство Путина и теракты в ЕС: "предсказания Ванги" на 2024 год – Euronews

11:45

"Я твоя": бывшая жена нардепа Тищенко выложила игривые фото

11:41

Россия вторгнется в страны НАТО: Зеленский предупредил США и призвал действовать

11:12

Любовный гороскоп на декабрь 2023: астролог предупредил о кризисах и изменахВидео

10:48

На БАМе прогремели мощные взрывы: диверсанты подорвали два состава с топливомВидео

10:39

Какой праздник сегодня 2 декабря: день в мировой и украинской истории, церкви

10:35

Войска РФ стремятся захватить три города на Донбассе: генерал раскрыл план Путина

10:22

"У нас новая фаза войны": Зеленский оценил результаты контрнаступления ВСУ

09:51

Вся семья будет в восторге: как приготовить идеальное печенье на Рождество за 30 минут

09:49

За кулисами - претендент на трон Путина: эксперт сделал прогноз о бунте в РоссииВидео

09:46

У Путина появился шанс выиграть войну в Украине - The Economist

09:44

Удары по оккупантам в Крыму: в ГУР раскрыли детали спецопераций в Черном мореВидео

09:20

Гороскоп на декабрь-2023: чем порадует и огорчит последний месяц годаЭксклюзив

08:43

Ночью РФ ударила ракетой по Кривому Рогу: первые подробности

08:42

РФ пытается окружить Авдеевку, ВСУ двигаются в направлении Мелитополя – Генштаб

08:25

Украине грозит отложенная русификациямнение

Реклама
08:19

"Лидеры сомневаются": Волкер назвал условие завершения войны в Украине

07:57

Кремль охватил страх из-за Путина и войны в Украине, в РФ "закрутят гайки" – ISW

07:24

США перенесли поставки Украине дальнобойных авиабомб GLSDB: в Reuters узнали сроки

06:44

Во время ночной тревоги в Кропивницком раздался взрыв: что известно

05:15

Внезапная "самоликвидация" на полигоне: в РФ морпехи устроили взрывной очаг

04:26

Атаки по России могут стать "триггером" для революции - Мусиенко

04:00

Пить горячий чай нельзя: врачи рассказали, для кого он особенно опасен

03:40

С музыкой в сердце: топ-10 самых популярных песен в Украине в 2023 годуВидео

02:40

Женщина показала, как разморозить стекло в автомобиле с помощью пустой бутылки

02:05

Солист группы Mаneskin попался папарацци вместе с новой возлюбленной

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять