Лунный календарь 2 января 2024 года: какое событие может обернуться против вас

Занимайтесь обучением, делитесь опытом, готовьте учеников, проявляйте щедрость или просто пополняйте свои знания.

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Лунный календарь на 2 января / Коллаж Главред, фото Instagram (mariedorais, picabuzz)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 2 января согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

2 января - убывающая Луна. С 23:21 - 22-й день лунного цикла. Луна в Деве.

Влияние Луны на человека 2 января

День науки, освоения новых знаний. Умственные способности проявляются особенно сильно, и усвоение любых сведений происходит легко. В этот день вы можете познакомиться с новыми аспектами мира и, возможно, с собой. Открываются тайные грани знаний, появляются свежие идеи и оригинальные решения. Однако день считается не самым подходящим для начала важных дел, особенно тех, которые имеют для вас большое значение.

видео дня

Влияние Луны 2 января по сферах жизни

Бизнес и деньги: Рекомендуется решать простые вопросы и воздерживаться от принятия серьезных решений. Этот день не является благоприятным для торговли. Занимайтесь обучением, делитесь опытом, готовьте учеников, проявляйте щедрость или просто пополняйте свои знания. Многочисленные деловые контакты лучше отложить.

Здоровье: Особое внимание следует уделить заботе о тазобедренном поясе, крестце и нижней части позвоночника. Избегайте резких движений. Для заболевших этот день может быть особенно опасным. Рекомендуется употреблять пищу в достаточном количестве, наполняя желудок, но с умеренностью.

Стрижка волос: Получение хорошего результата в стрижке и окраске волос сегодня затруднительно. Лучше отложить эти планы. Исключение составляют отличное настроение и энергичный мастер — в таком случае можно без страха изменить облик, это может привлечь удачу.

Отношения и брак: Прекрасный день для общения и переговоров. Люди откровенны, не склонны к лжи и увёрткам. Готовы делиться своими мыслями и бескорыстно помогать. Обратив внимание на логику собеседников, можно добиться нужного результата в разговоре.

Сон в ночь с 1 на 2 января

В течение этого периода сновидения могут приносить новые знания и информацию о решении проблем. Поэтому рекомендуется относиться к ним внимательно.

Совет на 2 января по лунному календарю

Полученные знания следует применять исключительно в положительных целях, в противном случае они могут обернуться против вас.

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