Лунный календарь 20 ноября 2023: спутник вещует новый этап развития в разных сферах

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 20 ноября согласно лунному календарю.
Какой завтра лунный день
20 ноября - Первая четверть. С 14:21 - 8-й день лунного цикла. Луна в Водолее.
Влияние Луны на человека 20 ноября
В течение текущих суток предстоит переход на новый этап развития или к началу новых занятий и достижений. Поэтому необходима своевременная подготовка и готовность изменить тактику поведения. Возможны изменения настроения. День не благоприятен для медлительных людей, поэтому постарайтесь стимулировать себя к активности. Для достижения успеха в сегодняшних делах важно отказаться от личных амбиций и привлечь к своим планам новых партнеров и сотрудников. В это время происходят изменения в отношениях в коллективе, поэтому требуется сдержанность, осторожность и благоразумие.
Влияние Луны 20 ноября по сферах жизни
Бизнес и деньги: День напряженный, с высоким уровнем стресса. Не перегружайтесь работой. Будьте осторожны в общении с руководством, чтобы избежать конфликтов. Сегодня полезно работать в команде и искать новых партнеров. Однако отношения в коллективе могут быть нестабильными. Судебные вопросы имеют шанс решиться в вашу пользу. Сегодня не рекомендуется проводить крупные финансовые операции – лучше сосредоточьтесь на решении мелких финансовых вопросов.
Здоровье: Обратите внимание на свое здоровье, чтобы избежать осложнений и длительных проблем. Соблюдайте умеренность в питании. Рекомендуется провести разгрузочный день, возможно, даже голодание, чтобы очистить желудок и кишечник. Также полезно заняться приготовлением лекарственных препаратов, особенно комплексных.
Стрижка волос: Выберите удобное время и посетите парикмахерскую! Сегодня благоприятен день для стрижки, которая может положительно сказаться на долголетии.
Отношения: День, предназначенный для раскаяния, покаяния и прощения грехов перед другими.
Сон в ночь с 19 на 20 ноября
Ваш сон может содержать предвестия, возможно, вам удастся разгадать намеки на ваше истинное предназначение. Возможно, вы сможете понять, какую миссию вам предстоит исполнить в жизни.
Совет на 20 ноября по лунному календарю
Могут произойти неожиданные изменения событий, возникнуть конфликты и чрезвычайные ситуации. Рекомендуется ограничить контакты с водой до минимума, соблюдая лишь необходимую гигиеническую и хозяйственную активность. Воздержитесь от употребления алкоголя.
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