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Лунный календарь 20 ноября 2023: спутник вещует новый этап развития в разных сферах

Лидия Неплях
19 ноября 2023, 13:51
Сегодня полезно работать в команде и искать новых партнеров.
Какой сегодня лунный день
Какой сегодня лунный день / Коллаж Главред, фото flickr (Andrey x, Not So Dusty)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 20 ноября согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

20 ноября - Первая четверть. С 14:21 - 8-й день лунного цикла. Луна в Водолее.

Влияние Луны на человека 20 ноября

В течение текущих суток предстоит переход на новый этап развития или к началу новых занятий и достижений. Поэтому необходима своевременная подготовка и готовность изменить тактику поведения. Возможны изменения настроения. День не благоприятен для медлительных людей, поэтому постарайтесь стимулировать себя к активности. Для достижения успеха в сегодняшних делах важно отказаться от личных амбиций и привлечь к своим планам новых партнеров и сотрудников. В это время происходят изменения в отношениях в коллективе, поэтому требуется сдержанность, осторожность и благоразумие.

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Влияние Луны 20 ноября по сферах жизни

Бизнес и деньги: День напряженный, с высоким уровнем стресса. Не перегружайтесь работой. Будьте осторожны в общении с руководством, чтобы избежать конфликтов. Сегодня полезно работать в команде и искать новых партнеров. Однако отношения в коллективе могут быть нестабильными. Судебные вопросы имеют шанс решиться в вашу пользу. Сегодня не рекомендуется проводить крупные финансовые операции – лучше сосредоточьтесь на решении мелких финансовых вопросов.

Здоровье: Обратите внимание на свое здоровье, чтобы избежать осложнений и длительных проблем. Соблюдайте умеренность в питании. Рекомендуется провести разгрузочный день, возможно, даже голодание, чтобы очистить желудок и кишечник. Также полезно заняться приготовлением лекарственных препаратов, особенно комплексных.

Стрижка волос: Выберите удобное время и посетите парикмахерскую! Сегодня благоприятен день для стрижки, которая может положительно сказаться на долголетии.

Отношения: День, предназначенный для раскаяния, покаяния и прощения грехов перед другими.

Сон в ночь с 19 на 20 ноября

Ваш сон может содержать предвестия, возможно, вам удастся разгадать намеки на ваше истинное предназначение. Возможно, вы сможете понять, какую миссию вам предстоит исполнить в жизни.

Совет на 20 ноября по лунному календарю

Могут произойти неожиданные изменения событий, возникнуть конфликты и чрезвычайные ситуации. Рекомендуется ограничить контакты с водой до минимума, соблюдая лишь необходимую гигиеническую и хозяйственную активность. Воздержитесь от употребления алкоголя.

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