Лунный календарь 23 ноября 2023: что вещует самый сильный день в лунном цикле

Удачный момент для решительных шагов в бизнесе и других деловых предприятиях.

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Какой сегодня лунный день / Коллаж Главред, фото flickr (amygietphotography, Alan Levine)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 23 ноября согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

23 ноября - Растущая Луна. С 14:44 - 11-й день лунного цикла. Луна в Овне.

Влияние Луны на человека 23 ноября

Это день напряжения, признанный самым сильным в лунном цикле и одним из наиболее благоприятных в месяце, несмотря на его строгость. В этот период происходит активация мощных сил. Сегодня можно наблюдать, как реализуются задуманные или запланированные в начале лунного месяца идеи.

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Влияние Луны 23 ноября по сферах жизни

Бизнес и деньги: Удачный момент для решительных шагов в бизнесе и других деловых предприятиях. Следует быть внимательным, так как может представиться уникальный шанс в сфере бизнеса. Личное обаяние пригодится при переговорах. Этот день благоприятен для начала поездки, командировки или путешествия. Однако не рекомендуется заниматься торговлей или занятиями, связанными с риском получения травм. Также стоит воздержаться от новых дел. Небольшие финансовые операции будут успешными, но крупные суммы лучше не рисковать из-за возможных убытков.

Здоровье: Не рекомендуется активизировать лечение больных. У женщин начавшиеся заболевания могут вызвать осложнения, в то время как для мужчин они будут менее значительны.

Стрижка волос: В соответствии с фазой Луны, стрижка волос вполне актуальна и может усилить свое воздействие на человека.

Отношения и брак: Важно проявлять любовь к близким в этот день – заботьтесь о них, дарите внимание и подарки, и это вернется вам в полной мере. Считается, что этот день благоприятен для заключения брака.

Сон в ночь с 22 на 23 ноября

Сновидения, которые могут присниться сегодня, не обладают особым значением, и нет необходимости уделять им особое внимание.

Совет на 23 ноября по лунному календарю

Сегодня рекомендуется отказаться от планов по охоте, поскольку это день взаимодействия с животным миром. Также стоит быть осторожными в обращении с насекомыми и избегать укусов. При взаимодействии с колющими и режущими предметами следует проявлять особую осторожность, поскольку сегодня существует риск несчастных случаев. Те, кто не контролирует свою силу и энергию, предпочтительнее воздержаться от серьезных дел.

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