Лунный календарь 23 января 2024 года: можно ли начинать в этот день серьезные дела

Если вы задумывались о стрижке волос, сегодня - отличное время для этого.

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Лунный календарь на 23 января 2024 года / Коллаж Главред, фото Instagram (picabuzz)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 22 января согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

22 января - растущая Луна. С 13:22 - 13-й день лунного цикла. Луна в Близнецах.

Влияние Луны на человека 22 января

Наступил тихий и умиротворенный день, день, когда мудрость преобладает над чувствами и разумом. Это время спокойствия, возвышенного духа, момент уединения, где владеет покой и любовь к окружающему миру. Вероятно, молитвы этого дня не останутся без ответа.

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Влияние Луны 22 января по сферах жизни

Бизнес и деньги: Не стоит начинать что-либо важное или предпринимать серьезные шаги. Отложите важные дела, поскольку сегодня не самый благоприятный день для трудовых усилий. Ведение переговоров допустимо, если вы хорошо понимаете позицию своего партнера. В работе ценны сила воли, терпение, стойкость и честность. Полезно уметь разрешать спорные ситуации и идти на компромиссы. День не благоприятен для финансовых решений, торговли, азартных игр, и судебных процессов лучше избегать.

Здоровье: Особое внимание требуется здоровью в этот день. Рекомендуется заняться водными процедурами и следовать диете, избегая тяжелой и трудноперевариваемой пищи. Употребляйте достаточное количество жидкости и натуральных соков. Нагрузки на сердце следует избегать.

Стрижка волос: Если вы задумывались о стрижке волос, сегодня - отличное время для этого. Гороскопы указывают, что стрижка волос сегодня может принести материальное благополучие. Также, окраска натуральными красителями привлечет денежную энергию.

Отношения и брак: Энергетика дня располагает к добрым поступкам по отношению к другим. Легко заниматься благотворительностью и делать пожертвования. Если финансы не позволяют, проявите просто сострадание и заботу. Сегодня важны эмоциональная отзывчивость и умение достигать компромиссов. Сексуальные контакты и любовные отношения могут быть нарушены ссорами, обидами или невыполненными желаниями. Считается, что это один из лучших дней месяца для заключения брака, но только если нет сильной ревности у вас или вашего партнера. В противном случае лучше отложить свадьбу, чтобы избежать энергии конфликтов и обид, которая может повлиять на ваш союз.

Сон в ночь с 21 на 22 января

Считается, что сны в этот день несут положительные энергии. Доверьтесь им, так как они могут содержать важные послания. Старайтесь не бояться страшных снов, они уйдут с наступлением нового дня.

Совет на 22 января по лунному календарю

Не время жаловаться или унывать, так как это может привести к застою. Разбитая посуда или пролитая жидкость сегодня считаются знаком страдания и одиночества. Важно принять и преодолеть это состояние, зная, что оно пройдет.

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