Лунный календарь 27 ноября 2023: Полнолуние сулит обман, соблазн и несчастливый брак

Существует риск поддаться влиянию, стать ленивым и уязвимым перед вредными воздействиями.

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Какой сегодня лунный день / Коллаж Главред, фото flickr (freestocks.org., DebAnne70)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 27 ноября согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

27 ноября - Полнолуние. С 15:30 - 15-й день лунного цикла. Луна в Близнецах.

Влияние Луны на человека 27 ноября

Сегодня влияние Луны настолько мощно, что все аспекты личности человека, как положительные, так и отрицательные, усиливаются во многие разы. Внутренний искуситель становится более активным, что может привести к соблазнам в различных сферах жизни. Существует риск поддаться влиянию, стать ленивым и уязвимым перед вредными воздействиями, поскольку контроль над поведением ослаблен, а инстинкты проявляются в полной мере. Под воздействием этих сил можно совершить глупости, но следует помнить: последствия могут быть крайне негативными.

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Влияние Луны 27 ноября по сферах жизни

Бизнес и деньги: Этот день считается одним из самых неудачных для работы и бизнеса. Возможны препятствия и ошибки. Рекомендуется избегать решения серьезных вопросов и отложить финансовые операции. Однако для публичных мероприятий, широко анонсируемых, этот день подходит — отличное время для проведения ярмарок, распродаж, выставок, лотерей и конкурсов. Важно строго контролировать эмоции, избегать конфликтов и решать проблемы мирным путем.

Здоровье: Заболевший не должен беспокоиться о тяжелом течении болезни — она пройдет легко и без серьезных последствий. Рекомендуется избегать хирургических операций. День благоприятен для поста и диеты, а пища, острая и горячая, считается полезной. Ограничьте употребление животной пищи и фруктов. Калина считается полезной.

Стрижка волос: Прическа в дни полнолуния может быть прекрасной, но стоит быть осторожным, так как это время может принести обострение страхов, повышение давления и головные боли. Также увеличивается опасность травм от режущих предметов.

Отношения и брак: Это день соблазнов, обмана, иллюзий и грехов, что может привести к конфликтам и утрате взаимопонимания с близкими. Важно не поддаваться азарту, сдерживать эмоции и действовать разумно. Сегодня не самый подходящий момент для принятия подарков и занятия сексом, а возможные искушения лучше использовать для тренировки управления влечением. Пятнадцатые лунные сутки считаются крайне неблагоприятным периодом для заключения брака.

Сон в ночь с 26 на 27 ноября

Считается, что сны несут в себе предвестия. В символической форме они могут отражать проблемы, требующие решения. Иногда сон может также дать подсказку, как лучше всего справиться с возникшей проблемой.

Совет на 27 ноября по лунному календарю

Важно удерживаться от стремления к азарту, не позволяя себе посещать казино, играть в карты и в другие подобные развлечения.

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