Лунный календарь 30 ноября 2023 года: пассивная энергетика суток принесет конфликты

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 30 ноября согласно лунному календарю.
Какой завтра лунный день
30 ноября - Убывающая Луна. С 17:50 - 18-й день лунного цикла. Луна в Раке.
Влияние Луны на человека 30 ноября
Энергетика этих лунных суток делает человека пассивным, что естественно после насыщенного предыдущего дня. Существует опасность поддаться влиянию других и начать подражать кому-то. Избегайте поддаваться влиянию как людей, так и иллюзий; не поддавайтесь зову низших инстинктов и темных мыслей. Все, что могут сказать о вас неприятного в этот день, в большинстве случаев является правдой, поэтому не обижайтесь, а задумайтесь, как избавиться от недостатков.
Влияние Луны 30 ноября по сферах жизни
Бизнес и деньги: Отложите важные дела и переговоры, так как этот день не самый подходящий для серьезной работы. Займитесь текущими задачами или, в зависимости от обстоятельств, уделите день отдыху. Хорошо сфокусироваться на сферах, связанных с научной работой, творчеством и искусством. Можно обратиться к начальству по поводу решения небольших, несложных вопросов. Простые финансовые вопросы также успешно решаются.
Здоровье: Избегайте пьянства и курения, полезно очистить кишечник и поддержать голодание. Если у вас запланированы хирургические вмешательства, отложите их. Обратите внимание на состояние почек. Рекомендуется проведение очищающих процедур для кожи, массажа и омолаживающих процедур. Поднимитесь рано утром, а ложитесь спать позже - сегодня нужно спать меньше. Включите в пищевой рацион орехи и растительные масла. Ограничьте потребление мясной пищи.
Стрижка волос: Стрижка в этот день может усилить вашу харизму, придать сил и здоровья. К тому же форма прически сохранится дольше, так как Луна убывает, а это означает, что волосы будут расти медленнее. Если вы хотите изменить цвет волос - выбирайте цвет, который был у вас в самый успешный период вашей жизни.
Отношения и брак: Первая половина этого лунного дня – время конфликтов, душевных раздоров, внезапных ситуаций и неожиданных неприятностей. Все негативные и нежелательные моменты возникают будто сами по себе, без видимых причин. На фоне непонимания и эгоизма могут возникнуть трудности в работе и в личной жизни, неадекватная самооценка, ссоры с коллегами, партнерами и близкими. День не самый подходящий для заключения брака, и от интимных отношений тоже лучше воздержаться.
Сон в ночь с 29 на 30 ноября
Сон может подсказать пути к выздоровлению от болезни.
Совет на 30 ноября по лунному календарю
День требует тщательности, здравого смысла и осторожности. Необходимо быть осмотрительным и предусмотрительным. Этот день не является подходящим для работы с ароматами, поэтому вдыхание запахов, выбор духов, а также использование парфюмерии и дезодорантов не рекомендуется.
Читайте также:
- Гороскоп на декабрь 2023 для Львов: астролог назвала самые прибыльные даты месяца
- Гороскоп на декабрь 2023 для Дев: какие подарки судьбы принесет первый месяц зимы
- Последнее испытание года: три знака зодиака испытают неудачи в декабре