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Лунный календарь 9 января: день, когда исполняются самые тайные желания

Лидия Неплях
8 января 2024, 19:15
Это время подходит для расставания с иллюзиями и осознания ответственности за свои действия.
Лунный календарь на 9 января 2024 года
Лунный календарь на 9 января 2024 года / Коллаж Главред, фото Instagram (elliotmcgucken),freepik

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 9 января согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

9 января - убывающая Луна. С 7:36 - 28-й день лунного цикла. Луна в Стрельце.

Влияние Луны на человека 9 января

Этот день тесно связан с проявлением интуиции, что может привести к появлению различных глубинных знаний. Кроме того, ожидается множество неожиданных открытий.

видео дня

Сегодня возможны прозрения и озарения, что может неожиданно привести к нахождению выхода из давно беспокоящей трудной ситуации. Однако это верно лишь при условии, что вы не слишком сосредотачиваетесь на решении повседневных бытовых проблем. Также это время подходит для расставания с иллюзиями и осознания ответственности за свои действия.

Влияние Луны 9 января по сферах жизни

Бизнес и деньги: День в целом благоприятен, но не рекомендуется начинать новые дела — лучше извлечь максимум из текущих. В спорах может родиться истина. Во второй половине дня не стоит заключать новые сделки, подписывать документы или начинать новые предприятия. Это отличное время для научных исследований и экспериментов. В этот день можно решать вопросы финансов, но лучше всего вернуть долги.

Здоровье: Заболевания неопасны и непродолжительны, часто проходят без последствий. Водные процедуры могут быть полезны.

Стрижка волос: Если сегодня вы решите посетить парикмахерскую, вы сделаете правильный выбор. Стрижка придаст вам обаяние и повысит популярность. Смена цвета волос привлечет энергию и благосостояние.

Отношения и брак: Среди приятных сюрпризов дня возможность услышать хорошие новости от друзей и старых знакомых. Считается, что день благоприятен для заключения брака, но свадьба может оказаться менее веселой, так как этот день характеризуется тоской, ностальгией и сентиментальностью.

Сон в ночь с 8 на 9 января

Сегодня сбываются мечты. В них могут заключаться интуитивные прозрения, раскрывающие нам истинную суть окружающих нас вещей, людей и происходящих событий.

Совет на 9 января по лунному календарю

Рекомендуется минимизировать время, проведенное перед зеркалом, и, по возможности, вообще обойтись без него.

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