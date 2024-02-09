Лунный календарь на 10 февраля: почему нельзя завершать текущие дела

Лучше отложить переговоры, так как слова и обещания могут оказаться обманчивыми.

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Лунный календарь на 10 февраля / Коллаж Главред, фото Instagram (picabuzz)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 8 февраля согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

10 февраля - Новая Луна. С 08:52 - 2-й день лунного цикла. Луна в Рыбах.

Влияние Луны на человека 10 февраля

В наступающей тьме ощущается общее ослабление, энергия тает, а напряжение возрастает. Вероятно, это вызвано нарастающим стрессом, тревогой и подавленным настроением.

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Влияние Луны 10 февраля по сферах жизни

Бизнес и деньги: Также не рекомендуется завершать текущие дела, чтобы избежать возможных ошибок или невезения. Если вы уже вложили много усилий в проект, лучше не рисковать и отложить завершение на другой день. Это один из наиболее неблагоприятных дней в месяце для финансовых операций, поэтому стоит воздержаться от займов и крупных трат, а также от подписания важных документов.

В сфере бизнеса и финансов сегодня не лучший день для работы. Вероятно, дела не пойдут по плану, а торговые сделки окажутся неудачными. Лучше отложить переговоры, так как слова и обещания могут оказаться обманчивыми. Не стоит тратить силы на новые начинания или заключать важные сделки.

Здоровье: С точки зрения здоровья, этот день также требует осторожности. Рекомендуется очищение организма и соблюдение поста. Пища должна быть легкой, особенно хорошо употреблять выпечку, приготовленную дома. Перед сном полезно сделать очищающую процедуру с использованием холодной воды.

Стрижка волос: Стрижка волос не рекомендуется сегодня, согласно лунному календарю

Отношения и брак: В отношениях ожидается напряженная обстановка, что может привести к конфликтам и разногласиям. Важно сохранять спокойствие и избегать вовлечения в конфликты. Лучше разорвать негативные связи и избегать враждебных людей. Помните, что месть только усугубляет ситуацию. Сегодня не рекомендуется вступать в брак, лучше перенести свадьбу на более подходящий день.

Сон в ночь на 10 февраля

Даже сны могут быть пугающими и неприятными, но они часто обманчивы.

Совет на 10 февраля по лунному календарю

Важно сохранять спокойствие и избегать вовлечения в конфликты. Лучше разорвать негативные связи и избегать враждебных людей. Помните, что месть только усугубляет ситуацию.

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