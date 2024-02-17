Лунный календарь на 18 февраля: кто ощутит на себе обострение болезней

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 18 февраля согласно лунному календарю.
Какой завтра лунный день
18 февраля - растущая Луна. С 10:31 - 10-й день лунного цикла. Луна в Близнецах.
Влияние Луны на человека 18 февраля
Возможно, сегодня вас посетят тревожные чувства, страхи и мрачные мысли. Может даже возникнуть повышенное самомнение. В любом случае, старайтесь избежать этого, так как возможно наказание за гордыню. Замечено, что сегодня многие люди склонны к конфликтам, оправдывают свои ошибки и перекладывают ответственность за свои неудачи на других.
Влияние Луны 18 февраля по сферах жизни
Бизнес и деньги: Сегодня могут возникнуть осложнения на работе, и договориться о чем-либо будет непросто. Избегайте напряженных ситуаций и упростите работу. Будьте осторожны с руководством; ваши коллеги, партнеры и клиенты могут быть настроены недружелюбно. Лучше отложить новые знакомства и встречи, так как они не принесут пользы. С другой стороны, день хорош для творческой работы - усиленный труд может привести к созданию ценного и внимания достойного произведения. Не рекомендуется проводить финансовые операции и слушать советы сегодня, так как есть риск стать жертвой обмана. Также не рекомендуется брать кредиты, возвращать долги и подписывать важные финансовые документы. Судебные дела также лучше отложить - сегодня не подходящий день для этого.
Здоровье: У людей с основными заболеваниями возможно обострение сердечных заболеваний, невралгий, фобий и депрессий. Сегодня также наблюдаются случаи интоксикации и отравления. Уделите особое внимание своему самочувствию: заботьтесь о себе, это очень важно сегодня. "Показывающие когти" болезни предупреждают о том, что вы выбрали неверный путь для своего духовного развития.
Стрижка волос: Не стоит откладывать стрижку на сегодня, новая прическа будет кстати. Также можно сделать домашнюю маску для волос - это также будет полезно.
Отношения и брак: Сегодня не рекомендуется начинать выяснение отношений. У вас может накопиться недовольство окружающими вас людьми, но конфликт с ними может быть опасен для обеих сторон. Романтическое свидание с противоположным полом подходит и может быть полезным, но секс может не принести радости и даже навредить. День, в целом, не подходит для заключения брака.
Сон в ночь на 18 февраля
Сны могут быть тяжелыми и мучительными, но не стоит им верить.
Совет на 18 февраля по лунному календарю
Остерегайтесь разлития молока и реже смотрите в зеркало. Не случайно, что именно в этот день существует примета о разбитых зеркалах
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