Лунный календарь на 19 февраля: для кого это самый удачный день

Общение на работе проходит гладко, особенно в сплочённых коллективах.

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Лунный календарь на 19 февраля / Коллаж Главред, фото Instagram (pablo.temes)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 19 февраля согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

19 февраля - растущая Луна. С 11:15 - 11-й день лунного цикла. Луна в Раке.

Влияние Луны на человека 19 февраля

Избыток энергии постоянно проявляется. Эту силу следует направить в позитивное и конструктивное русло.

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Влияние Луны 18 февраля по сферах жизни

Бизнес и деньги: Общение на работе проходит гладко, особенно в сплочённых коллективах. Сегодня энергия бьёт через край, что позволяет легко выполнить недельный объем работы. Это один из самых удачных дней для карьеристов и предпринимателей. Возьмите шанс за волосы! День благоприятен для самостоятельной работы, командных усилий и общественных инициатив. Переговоры проходят легко, люди открыты к диалогу. Финансовые вопросы решаются успешно, возможны дополнительные доходы.

Здоровье: Даже тем, кто страдает, может стать легче. Необходимо оказывать помощь заболевшим. Соблюдение диеты рекомендуется, но не следует голодать.

Стрижка волос: По фазе Луны лучше всего стричься - это способствует укреплению волос и увеличению силы и влияния.

Отношения и брак: Общение с противоположным полом приносит радость и удовлетворение. Укрепляйте и развивайте крепкие связи. Избегайте споров, старайтесь мириться. День хорош для заключения брака, близости и зачатия ребенка.

Сон в ночь на 19 февраля

Сны могут быть яркими и впечатляющими, но вряд ли имеют глубокий смысл.

Совет на 19 февраля по лунному календарю

Сосредоточьтесь на укреплении семейных отношений и улучшении жилищных условий. Это время для семейных мероприятий и встреч с близкими. Подумайте о традициях вашей семьи и как их поддержать в будущем. День подходит для начала строительства семейного дома. Печальные моменты быстро забываются. Путешествия не рекомендуются.

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