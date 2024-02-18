Лунный календарь на 19 февраля: для кого это самый удачный день

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 19 февраля согласно лунному календарю.
Какой завтра лунный день
19 февраля - растущая Луна. С 11:15 - 11-й день лунного цикла. Луна в Раке.
Влияние Луны на человека 19 февраля
Избыток энергии постоянно проявляется. Эту силу следует направить в позитивное и конструктивное русло.
Влияние Луны 18 февраля по сферах жизни
Бизнес и деньги: Общение на работе проходит гладко, особенно в сплочённых коллективах. Сегодня энергия бьёт через край, что позволяет легко выполнить недельный объем работы. Это один из самых удачных дней для карьеристов и предпринимателей. Возьмите шанс за волосы! День благоприятен для самостоятельной работы, командных усилий и общественных инициатив. Переговоры проходят легко, люди открыты к диалогу. Финансовые вопросы решаются успешно, возможны дополнительные доходы.
Здоровье: Даже тем, кто страдает, может стать легче. Необходимо оказывать помощь заболевшим. Соблюдение диеты рекомендуется, но не следует голодать.
Стрижка волос: По фазе Луны лучше всего стричься - это способствует укреплению волос и увеличению силы и влияния.
Отношения и брак: Общение с противоположным полом приносит радость и удовлетворение. Укрепляйте и развивайте крепкие связи. Избегайте споров, старайтесь мириться. День хорош для заключения брака, близости и зачатия ребенка.
Сон в ночь на 19 февраля
Сны могут быть яркими и впечатляющими, но вряд ли имеют глубокий смысл.
Совет на 19 февраля по лунному календарю
Сосредоточьтесь на укреплении семейных отношений и улучшении жилищных условий. Это время для семейных мероприятий и встреч с близкими. Подумайте о традициях вашей семьи и как их поддержать в будущем. День подходит для начала строительства семейного дома. Печальные моменты быстро забываются. Путешествия не рекомендуются.
Читайте также:
- Китайский гороскоп на завтра 19 февраля: Собакам - закончить начатое, Кабанам неприятности
- Церковный праздник 19 февраля: чего стоит избегать в день святых Архипа и Филимона
- Любовный гороскоп на неделю с 19 по 25 февраля: Раку - все и сразу, Деве - легкость