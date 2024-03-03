Лунный календарь на 4 марта: какие проблемы со здоровьем могут обостриться

Сегодня время пересмотра планов, проверки устойчивости обязательств.

https://glavred.info/life/lunnyy-kalendar-na-4-marta-kakie-problemy-so-zdorovem-mogut-obostritsya-10546952.html Ссылка скопирована

Какой сегодня лунный день / Коллаж Главред, фото Instagram (spacelovers01), freepik

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 4 марта согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

4 марта - Убывающая Луна С 4:11 - 24-й день лунного цикла. Луна в Стрельце.

Влияние Луны на человека 4 марта

Не дайте себя затянуть общей атмосферой волнения, которая царит сегодня. В любой ситуации постарайтесь сохранить внутренний покой и избегать склок. Избегайте толпы и соблазна вступить в конфликт с кем-либо.

видео дня

Влияние Луны 4 марта по сферах жизни

Бизнес и деньги: Финансовая обстановка сегодня противоречива. Решайте только простые вопросы, отложите важные решения. Это неудачный день для работы и бизнеса, лучше не предпринимать серьезных шагов. Переговоры могут не принести результатов и лишь добавить проблем. Отложите их на несколько дней. Сегодня время пересмотра планов, проверки устойчивости обязательств и переосмысления идей. Завершите начатое ранее, не начинайте ничего нового.

Здоровье: Половые проблемы могут обостриться, поэтому секс не рекомендуется. Иммунитет ослаблен, поэтому болезни могут быть продолжительными. Уделите внимание здоровью позвоночника и проведите укрепляющие процедуры. Избегайте стрижки и хирургических операций. Молочная диета может быть полезной.

Стрижка волос: Луна благоприятно влияет на состояние волос. Стрижка придаст им силы и здоровья, уменьшит секущиеся концы и выпадение волос.

Отношения и брак: Сегодня напряженный день. В отношениях возможны проявления зависти, ревности и обиды. Будьте осторожны в выражении своих мыслей, чтобы избежать недопонимания и конфликтов. Минимизируйте общение. Не рекомендуется вступать в брак сегодня.

Совет на 4 марта по лунному календарю

Сохраняйте спокойствие, избегайте склок и провокаций, ограничьте контакты с большими группами людей и новыми местами. Не поддавайтесь на стресс и не ищите его.

Сон на 4 марта по лунному календарю

Сны, какими бы они ни были, стоит воспринимать с точностью до наоборот.

Источник

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.