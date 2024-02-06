Лунный календарь на 7 февраля: чем опасен один из самых напряженных дней месяца

Одной из основных трудностей этого дня являются постоянные перепады настроения.

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Лунный календарь на 7 февраля / Коллаж Главред, фото Instagram (krismaya.maya.photography)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 7 февраля согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

7 февраля - убывающая Луна. С 07:33 - 27-й день лунного цикла. Луна в Козероге.

Влияние Луны на человека 7 февраля

Это один из наиболее напряженных и опасных дней, когда в воздухе царит атмосфера конфликтов, люди напрасно тратят много энергии на пустую болтовню. Именно сегодня существует риск перерасхода времени, энергии и сил. Самодовольство и самообман играют ключевую роль в этот день. Чтобы не поддаться отрицательному влиянию, необходима выдержка и сила воли, способность относиться к ситуациям спокойно и даже с юмором. Одной из основных трудностей этого дня являются постоянные перепады настроения.

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Влияние Луны 7 февраля по сферах жизни

Бизнес и деньги: Можно решать простые вопросы, но не стоит принимать серьезные решения. Это очень рискованный день для работы и деловых отношений, поэтому стоит избегать шагов, которые могут иметь серьезные последствия. Старайтесь обращать внимание на окружение: среди вашего окружения могут появиться люди с нечестными намерениями. Однако для адвокатов этот день может быть успешным.

Здоровье: Для больных или ослабленных людей сегодняшний день может быть опасным, если не будет оказана своевременная помощь.

Стрижка волос: Рекомендуется отложить стрижку, так как она может испортить уже нестабильное настроение.

Отношения и брак: Рекомендуется ограничить контакты в этот день, общаться лишь в случае необходимости и предпочтительно с самыми надежными людьми.

Сон в ночь на 7 февраля

Сновидения сегодня могут отражать вашу гордыню и самолюбие. Если видите себя как успешного, могущественного и удовлетворенного, возможно, пора приземлиться на землю и посмотреть на себя более реалистично. Если видите себя бедным и несчастным, возможно, стоит работать над повышением самооценки и научиться любить и уважать себя.

Совет на 7 февраля по лунному календарю

Водителям следует быть особенно внимательными на дороге, беречь свои машины и не оставлять их без присмотра.

Этот день не благоприятен для путешествий. Помимо межличностных конфликтов, сегодня повышается вероятность воровства и ограблений.

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