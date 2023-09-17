Любимца пора спасать: что делать, если от собаки пахнет псиной

Наш пушистый друг порой может принести с собой неприятный запах, но не отчаивайтесь, мы поделимся с вами советами о том, что делать, если ваша собака сильно воняет, и как избежать этой проблемы.
Как должно пахнуть от собаки?
Собаки, как и люди, имеют свой естественный запах. Нормальный запах собаки может быть слегка мускусным, но не должен быть неприятным или слишком интенсивным. Если запах сильно выражен и неприятен, это может указывать на проблемы со здоровьем или недостаточным уходом
Почему собака сильно воняет?
Недостаточная гигиеническая забота, включая редкое или неправильное купание, может привести к накоплению грязи, масла и секретов сальных желез на коже собаки, что может вызвать неприятный запах.
Также запах может исходить из ушей собаки, если у нее есть инфекция, воспаление или другие проблемы с ушами.
Неприятный запах изо рта собаки может быть вызван зубными проблемами, такими как зубной камень или инфекции.
Нарушения в работе пищеварительной системы могут вызвать неприятный запах, особенно если у собаки есть диарея или проблемы с желудком.
У некоторых пород собак складывание кожи может создавать условия, при которых бактерии и грязь скапливаются в складках, вызывая неприятный запах.
Также некоторые заболевания, такие как инфекции мочевыводящих путей или кожные болезни, могут вызвать запах.
Что делать, если собака сильно воняет?
- Проведите гигиенические процедуры: Регулярное купание и чистка собаки - ключевые моменты в уходе за ее гигиеной. Используйте специальные шампуни и средства для ухода за шерстью, которые помогут устранить запах.
- Уделяйте внимание ушам и зубам: Запах может исходить из ушей и рта собаки. Регулярно чистите уши и зубы, чтобы предотвратить неприятные запахи.
- Соблюдайте диету: Качество пищи собаки может влиять на ее запах. Пересмотрите рацион и, если необходимо, консультируйтесь с ветеринаром по поводу диеты.
Вам может быть интересно:
- 5 продуктов, которые ни в коем случае нельзя давать собаке
- Женщина расплакалась, когда услышала, как сын назвал свою собаку
- Пытались спасти собаку: в Кропивницком трагически погибли молодые супруги