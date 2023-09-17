Любимца пора спасать: что делать, если от собаки пахнет псиной

Следуя этим советам, вы сможете поддерживать своего пушистого друга в чистоте и свежести.

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Что делать, если от собаки пахнет псиной / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Наш пушистый друг порой может принести с собой неприятный запах, но не отчаивайтесь, мы поделимся с вами советами о том, что делать, если ваша собака сильно воняет, и как избежать этой проблемы.

Как должно пахнуть от собаки?

Собаки, как и люди, имеют свой естественный запах. Нормальный запах собаки может быть слегка мускусным, но не должен быть неприятным или слишком интенсивным. Если запах сильно выражен и неприятен, это может указывать на проблемы со здоровьем или недостаточным уходом

Почему собака сильно воняет?

Недостаточная гигиеническая забота, включая редкое или неправильное купание, может привести к накоплению грязи, масла и секретов сальных желез на коже собаки, что может вызвать неприятный запах.

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Также запах может исходить из ушей собаки, если у нее есть инфекция, воспаление или другие проблемы с ушами.

Неприятный запах изо рта собаки может быть вызван зубными проблемами, такими как зубной камень или инфекции.

Нарушения в работе пищеварительной системы могут вызвать неприятный запах, особенно если у собаки есть диарея или проблемы с желудком.

У некоторых пород собак складывание кожи может создавать условия, при которых бактерии и грязь скапливаются в складках, вызывая неприятный запах.

Также некоторые заболевания, такие как инфекции мочевыводящих путей или кожные болезни, могут вызвать запах.

Что делать, если собака сильно воняет?

Проведите гигиенические процедуры: Регулярное купание и чистка собаки - ключевые моменты в уходе за ее гигиеной. Используйте специальные шампуни и средства для ухода за шерстью, которые помогут устранить запах.

Регулярное купание и чистка собаки - ключевые моменты в уходе за ее гигиеной. Используйте специальные шампуни и средства для ухода за шерстью, которые помогут устранить запах. Уделяйте внимание ушам и зубам: Запах может исходить из ушей и рта собаки. Регулярно чистите уши и зубы, чтобы предотвратить неприятные запахи.

Запах может исходить из ушей и рта собаки. Регулярно чистите уши и зубы, чтобы предотвратить неприятные запахи. Соблюдайте диету: Качество пищи собаки может влиять на ее запах. Пересмотрите рацион и, если необходимо, консультируйтесь с ветеринаром по поводу диеты.

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