Мать шестерых детей возненавидели в Сети за то, как она кормит своих детей: она ответила

Мама шестерых детей ответила недоброжелателям, которые критикуют ее за то, что она дает своим детям полуфабрикаты и замороженную еду. Она настаивает на том, что самое главное — это то, что их кормят.
Эмма Уильямс регулярно публикует видео о своей насыщенной семейной жизни в TikTok и регулярно сталкивается с критикой со стороны людей, осуждающих ее стиль воспитания.
Недавно мама шестерых детей загрузила в TikTok видео, в котором она накормила ужином пятерых из шести своих детей.
На опубликованных кадрах можно увидеть, как женщина готовит куриные оладьи, картофельные чипсы и спагетти.
"Давайте приготовим ужин для моих детей", - заявила Эмма.
Это видео вызвало шквал критики в сети. Люди были возмущены, что маленькие дети едят полуфабрикаты.
"Трудно ли приготовить нормальную еду?", "Наверное, им надоело одно и то же дерьмо каждый день", - писали недовольные пользователи сети.
Но были и те, кто хвалил маму за то, что она говорит правду.
"Пока у них есть еда в животах, какая разница, что они едят", "Это сытная теплая еда, некоторые дети даже этого не понимают", "Иногда лучшие блюда приходят из морозилки! Полный животик — счастливый животик", - писали в комментариях под видео.
Несмотря на споры, Эмма продолжает публиковать видео о своей насыщенной семейной жизни.
@emmawill2014 Let’s dish up my kids dinner ? #fypシ#fyp#dinner#whatmykidseatfordinner#food#foodie#trending#viral♬ original sound - ?Emma?
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