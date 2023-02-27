Мать шестерых детей возненавидели в Сети за то, как она кормит своих детей: она ответила

Женщина показала, чем кормит своих малышей, но видео вызвало шквал критики в сети.

Многодетная мать кормит детей полуфабрикатами / скриншот с видое

Мама шестерых детей ответила недоброжелателям, которые критикуют ее за то, что она дает своим детям полуфабрикаты и замороженную еду. Она настаивает на том, что самое главное — это то, что их кормят.

Эмма Уильямс регулярно публикует видео о своей насыщенной семейной жизни в TikTok и регулярно сталкивается с критикой со стороны людей, осуждающих ее стиль воспитания.

Недавно мама шестерых детей загрузила в TikTok видео, в котором она накормила ужином пятерых из шести своих детей.

видео дня

На опубликованных кадрах можно увидеть, как женщина готовит куриные оладьи, картофельные чипсы и спагетти.

"Давайте приготовим ужин для моих детей", - заявила Эмма.

Это видео вызвало шквал критики в сети. Люди были возмущены, что маленькие дети едят полуфабрикаты.

"Трудно ли приготовить нормальную еду?", "Наверное, им надоело одно и то же дерьмо каждый день", - писали недовольные пользователи сети.

Но были и те, кто хвалил маму за то, что она говорит правду.

"Пока у них есть еда в животах, какая разница, что они едят", "Это сытная теплая еда, некоторые дети даже этого не понимают", "Иногда лучшие блюда приходят из морозилки! Полный животик — счастливый животик", - писали в комментариях под видео.

Несмотря на споры, Эмма продолжает публиковать видео о своей насыщенной семейной жизни.

Вам может быть интересно: