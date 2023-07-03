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Матери двоих детей до конца жизни запретили посещать бары и школу: в чем причина

Сергей Кущ
3 июля 2023, 13:22 обновлено 3 июля, 13:22
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Женщина также не может устроиться на работу - ее не берут даже уборщицей.
Матери двоих детей до конца жизни запретили посещать пабы и школу
Матери двоих детей до конца жизни запретили посещать пабы и школу / Фото: dailystar.co.uk

Британка Мелисса Слоан известна тем, что с ног до головы покрыта татуировками. Мама двоих детей считает себя "самым татуированным человеком в мире" и хочет получить рекорд Гиннесса, чтобы доказать это.

Мелисса любит свое татуированное тело и лицо и продолжает делать по три татуировки в неделю, но каждый день расплачивается за это - ей запретили посещать тату-салоны, школы и даже пабы, из-за ее коллекции татуировок, пишет dailystar.

46-летняя Мелисса скучает по походам в местную пивную за пинтой пива и общению с местными жителями в баре, но говорит, что теперь "ничего не может с этим поделать".

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"Я не могу найти работу. Меня не берут. Я подала заявление на работу по уборке туалетов, где я живу, и меня не взяли из-за моих татуировок", - рассказала она.

Мелисса испытывает трудности не только с работой: в конце прошлого года ее якобы не пустили в школу, где учатся ее дети.

Она утверждает, что ее заставили смотреть рождественский спектакль ее ребенка через окно, так как люди не могут видеть мимо ее альтернативной внешности.

"Никаких рождественских вечеринок, и когда я иду в школу к своему ребенку, меня не приглашают", - говорит Мелисса.

До того, как ей запретили посещать тату-салоны, маме запретили посещать питейные заведения.

"В прошлом мне пожизненно запрещали посещать пабы из-за татуировок. Я заходила в пабы, и люди смотрели на меня как на пустое место", - сказала она.

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