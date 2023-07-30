Мужчина потратил сумасшедшие деньги, чтобы стать собакой: что из этого вышло

Человек-пес стал звездой в Сети, собрав 30 000 преданных поклонников.

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Мужчина потратил сумасшедшие деньги, чтобы стать собакой / Коллаж Главред, фото: скриншот c видео

Мужчина потратил более 12 000 фунтов стерлингов (более 500 тысяч гривен) на костюм, чтобы он мог выглядеть точно так же, как колли.

Человек-пес стал звездой в Сети, собрав 30 000 преданных поклонников на YouTube, которые хотят увидеть, как он воплощает в жизнь свою мечту стать животным.

В недавнем видео на его канале можно увидеть, как он играет в саду за домом, выполняя трюки в обмен на еду. Также он рискнул выйти во внешний мир, чтобы впервые увидеть людей и других животных в своем костюме за пол миллиона гривен.

У мужчины сбилась мечта детства / Фото: скриншот с видео

Поделившись новостью со своими поклонниками, он написал: "На этот раз я наконец-то осуществил мечту, которая была у меня с детства: превратиться в собаку и выйти на прогулку на улицу!".

На видео он гулял на поводке, обнюхивал других собак в парке и катался по земле.

Поведение Токо были хорошо восприняты в видео собаками и прохожими, которые были заинтригованы им, но ранее он беспокоился о том, что люди подумают о нем, признавая, что он очень нервничал, выходя на улицу.

"Я редко говорю своим друзьям, потому что боюсь, что они сочтут меня странным. Мои друзья и семья, казалось, были очень удивлены, узнав, что я стал животным", - заявил он.

Смотрите видео о том, как мужчина превращает себя в собаку колли:

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