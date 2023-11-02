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На каком товаре cамая большая наценка: эксперт назвал 10 переоцененных продуктов

Елизавета Бельмас
2 ноября 2023, 11:31
Оказывается, наценка на товар может составлять и 600% от стоимости. Главред расскажет о десяти самый переоценнных товарах в 2023 году.
На каком товаре cамая большая наценка
На каком товаре cамая большая наценка / коллаж: Главред, фото: скриншот ТикТок, pexels

Конечно, всем известно, что для существования бизнеса и продаж, продукты реализуют с большой наценкой. Однако мало кто знает, на каком товаре самая большая наценка. Об этом мы и расскажем.

Какой товар с высокой маржинальностью бет рекорды

Эксперт по маркетингу рассказал о десяти высокомаржинальных товаров в мире в 2023 году.

Лидируют в списке, конечно, высокомаржинальные продукты питания. Однако мы начнем с конца. Так десятое место занимает кофе и чай. Наценка на эти продукты составляет 300 процентов. На девятое место поместили бриллианты, их наценка составляет около 400 % маржинальности.

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Как бы не было удивительно, восьмое место заняли свадебные платья. "Маржа" при продаже этих нарядов легко может составлять и 500%. На седьмом месте оказались живые цветы. Особенно в праздничные дни этот товар реализуют с наценкой и в 600%.

Шестое место крепко занимает нижнее белье, в продаже этого продукта маржинальность достигает крепких 800%. На пятом месте удивительно, но факт, крепко держится попкорн. Только представьте, наценка на этот продукт составляет около 1000%.

А вот четвертое место - большая неожиданность. С наценкой в 1200% в мире продают оправу для очков. Это касасется и солнцезащитных очков и обычных.

В тройке лидеров задержалась всем известная бутилированная вода. На этом продукте "маржа" составляет 3000% процентов. Второе место - наболевшая тема, его заняли рецептурные лекарства, наценка на которые составляет в среднем около 4000%.

И главное, первое место. Лидером по маржинальности в мире до сих пор остаются СМС. Люди до сих пор пишут их и дорого за это платят. Наценка на услугу от оператора составляет 6200%.

Подробнее о товарах с высокой маржиналностью смотриет видео:

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