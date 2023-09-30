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Настоящая украинская юшка: Клопотенко удивил простым рецептом

Елизавета Бельмас
30 сентября 2023, 18:22
Повар ЕвгенийКлопотенко рассказал о рецепте настоящей украинской юшки.
Настоящая украинская юшка
Настоящая украинская юшка / коллаж: Главред, фото: скриншот

Слова "суп" и "бульон" в Украине звучат давно, однако мало кто знает, что они вовсе не украинские, а французские. И тем не менее, всё, что сейчас называется бульоном ранее также существовало и готовилось, однако называлось другим словом - юшкой.

Об этом рассказал известный на всю Украину повар Евгений Клопотенко.

Юшка, это наше, не только грибная, не только рыбная, а юшка! - комментирует Клопотенко.

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Для приготовления такой юшки понадобится:

  • лук
  • морковь
  • смесь свежий трав (лавровый лист, тимян, петрушка)
  • сельдерей
  • черный перец горошком
  • курица

Как приготовить юшку

Для того, чтобы приготовить юшку, необходимо насытить воду в кастрюле порезанным сельдереем, луковицей, курпно нарезанной морковью, травами, перцем и курицей. Всё это на среднем огне необходимо отварить 40 минут. Посолить необходимо по вкусу в конце. А вот если вы любите темную юшку - все ингредиенты необходимо предварително обжарит до золотистого цвета.

Смотрите видео о том, как приготовить украинскую юшку:

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