Не для того, чтобы вешать: зачем на овощечистке нужны петельки

Многие просто даже не догадываются, что неприметная деталь на овощечистке предназначена для решения конкретных задач.

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Зачем на овощечистке петельки / Фото: скриншот YouTube

Овощечистка – для многих хозяек стала не только незаменимым инструментом для снятия кожуры с овощей, но и удивительный помощник в устранении мелких неудобств при приготовлении.

Многие просто даже не догадываются, что неприметная деталь на овощечистке предназначена для решения конкретных задач.

Тайна петелек на овощечистке

На многих моделях овощечисток есть боковые петельки, и их предназначение может показаться загадочным. Однако опытные хозяйки знают, что эти "ушки" не предназначены для вешалки. Их функциональное применение заключается в избавлении от глазков на картошке.

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Как использовать петельки?

Перед срезанием кожуры с картошки, артишока или другого корнеплода, вставьте петельку в глазок (бугорок) на поверхности овоща. Легким движением подтяните петельку, зацепив глазок. Теперь вы легко сможете удалить глазок без неудобных манипуляций ножом.

Эта простая, но чрезвычайно полезная функция овощечистки с петельками позволит вам сэкономить время и избежать лишних усилий при приготовлении овощей.

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