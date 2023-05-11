Он привлекает деньги и удачу: такое растение имеют в своих домах богатые люди

Даже богачи знают, что счастливый бамбук привлекает деньги. Именно такой бамбук нужно поставить в место силы вашего дома.

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Счастливый бамбук приметы / Коллаж Главред, фото instagram/bambuk_orhid

Счастливый бамбук – древнее растение, способное привлекать деньги, удачу и хорошую энергию в различных сферах жизни.

Как отмечают эксперты, бамбук использовался в качестве украшения в Китае с древних времен, следуя методам фэн-шуй, которые указывают на привлечение хороших энергий и улучшение настроения как на большую функциональность.

Удачный бамбук можно выращивать дома, а также можно подарить особенным людям.

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Счастливый бамбук в доме приметы

Счастливый бамбук не настоящий бамбук. На самом деле он принадлежит к семейству лилейных, а также может называться Драцена-фита или бамбук счастья. Это растение, помогающее привлечь деньги, можно посеять прямо в землю или в воду.

Это потому, что этот вид естественно растет в помещении. Однако, если вы предпочитаете выращивать счастливый бамбук на открытом воздухе, отдайте предпочтение местам с тенью в течение дня.

Счастливый бамбук в доме - как привлечь деньги

При покупке счастливого бамбука важно обратить пристальное внимание на количество стеблей на растении, ведь это количество связано с вашими желаниями.

Один стебель: удача в жизни

Два стебля: любовь и союз

Три стебля: привлекает деньги и процветание

Четыре стебля: предотвращает болезни

Пять стеблей: творчество

Шесть стеблей: гармония и удача

Семь стеблей: здоровье всем в доме

Восемь стеблей: рост и плодородие

Девять стеблей: привлекает большую удачу

Десять стеблей: символизирует совершенство и завершенность.

Счастливый бамбук или Драцена как привлечь деньги / instagram.com/bambuk_orhid

Как правильно поливать счастливый бамбук, чтобы всю удачу и деньги не растерять

Чтобы привлечь деньги в свою жизнь, счастливый бамбук следует поместить в месте, где место силы и энергии в вашем доме.

После этого растение не нуждается в особом уходе.

Защищайте счастливый бамбук от прямых солнечных лучей и поливайте фильтрованной водой, всегда поддерживая почву во влажном состоянии.

Никогда не бросайте свой счастливый бамбук, иначе эффект будет противоположным желаемому.

Смотрите видео о том, как счастливый бамбук приносит удачу всей семье:

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