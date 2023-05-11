Он привлекает деньги и удачу: такое растение имеют в своих домах богатые люди

Счастливый бамбук – древнее растение, способное привлекать деньги, удачу и хорошую энергию в различных сферах жизни.
Как отмечают эксперты, бамбук использовался в качестве украшения в Китае с древних времен, следуя методам фэн-шуй, которые указывают на привлечение хороших энергий и улучшение настроения как на большую функциональность.
Удачный бамбук можно выращивать дома, а также можно подарить особенным людям.
Счастливый бамбук в доме приметы
Счастливый бамбук не настоящий бамбук. На самом деле он принадлежит к семейству лилейных, а также может называться Драцена-фита или бамбук счастья. Это растение, помогающее привлечь деньги, можно посеять прямо в землю или в воду.
Это потому, что этот вид естественно растет в помещении. Однако, если вы предпочитаете выращивать счастливый бамбук на открытом воздухе, отдайте предпочтение местам с тенью в течение дня.
Счастливый бамбук в доме - как привлечь деньги
При покупке счастливого бамбука важно обратить пристальное внимание на количество стеблей на растении, ведь это количество связано с вашими желаниями.
- Один стебель: удача в жизни
- Два стебля: любовь и союз
- Три стебля: привлекает деньги и процветание
- Четыре стебля: предотвращает болезни
- Пять стеблей: творчество
- Шесть стеблей: гармония и удача
- Семь стеблей: здоровье всем в доме
- Восемь стеблей: рост и плодородие
- Девять стеблей: привлекает большую удачу
- Десять стеблей: символизирует совершенство и завершенность.
Как правильно поливать счастливый бамбук, чтобы всю удачу и деньги не растерять
Чтобы привлечь деньги в свою жизнь, счастливый бамбук следует поместить в месте, где место силы и энергии в вашем доме.
После этого растение не нуждается в особом уходе.
Защищайте счастливый бамбук от прямых солнечных лучей и поливайте фильтрованной водой, всегда поддерживая почву во влажном состоянии.
Никогда не бросайте свой счастливый бамбук, иначе эффект будет противоположным желаемому.
Смотрите видео о том, как счастливый бамбук приносит удачу всей семье:
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