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Он привлекает деньги и удачу: такое растение имеют в своих домах богатые люди

Мария Тупик
11 мая 2023, 17:00 обновлено 11 мая, 17:05
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Даже богачи знают, что счастливый бамбук привлекает деньги. Именно такой бамбук нужно поставить в место силы вашего дома.
Счастливый бамбук приметы
Счастливый бамбук приметы / Коллаж Главред, фото instagram/bambuk_orhid

Счастливый бамбук – древнее растение, способное привлекать деньги, удачу и хорошую энергию в различных сферах жизни.

Как отмечают эксперты, бамбук использовался в качестве украшения в Китае с древних времен, следуя методам фэн-шуй, которые указывают на привлечение хороших энергий и улучшение настроения как на большую функциональность.

Удачный бамбук можно выращивать дома, а также можно подарить особенным людям.

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Счастливый бамбук в доме приметы

Счастливый бамбук не настоящий бамбук. На самом деле он принадлежит к семейству лилейных, а также может называться Драцена-фита или бамбук счастья. Это растение, помогающее привлечь деньги, можно посеять прямо в землю или в воду.

Это потому, что этот вид естественно растет в помещении. Однако, если вы предпочитаете выращивать счастливый бамбук на открытом воздухе, отдайте предпочтение местам с тенью в течение дня.

Счастливый бамбук в доме - как привлечь деньги

При покупке счастливого бамбука важно обратить пристальное внимание на количество стеблей на растении, ведь это количество связано с вашими желаниями.

  • Один стебель: удача в жизни
  • Два стебля: любовь и союз
  • Три стебля: привлекает деньги и процветание
  • Четыре стебля: предотвращает болезни
  • Пять стеблей: творчество
  • Шесть стеблей: гармония и удача
  • Семь стеблей: здоровье всем в доме
  • Восемь стеблей: рост и плодородие
  • Девять стеблей: привлекает большую удачу
  • Десять стеблей: символизирует совершенство и завершенность.
Счастливый бамбук или Драцена как привлечь деньги
Счастливый бамбук или Драцена как привлечь деньги / instagram.com/bambuk_orhid

Как правильно поливать счастливый бамбук, чтобы всю удачу и деньги не растерять

Чтобы привлечь деньги в свою жизнь, счастливый бамбук следует поместить в месте, где место силы и энергии в вашем доме.

После этого растение не нуждается в особом уходе.

Защищайте счастливый бамбук от прямых солнечных лучей и поливайте фильтрованной водой, всегда поддерживая почву во влажном состоянии.

Никогда не бросайте свой счастливый бамбук, иначе эффект будет противоположным желаемому.

Смотрите видео о том, как счастливый бамбук приносит удачу всей семье:

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