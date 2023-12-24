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Они есть почти у каждого: 10 бессмысленных частей тела, о существовании которых вы даже не подозревали

Лидия Неплях
24 декабря 2023, 17:05
В нашем теле есть множество органов и мышц, которые уже не нужны.
Рудименты в теле человека
Рудименты в теле человека / Коллаж Главред, фото freepik

В человеческом теле 78 органов, и еще сотни частей, если считать отдельные кости, мышцы и железы. И хотя мы полагаемся на многие из них, чтобы оставаться в живых - сердце, мозг и легкие, ученые теперь считают некоторые из них совершенно бессмысленными.

Эти части тела, официально называется рудиментарными и в процессе эволюции стали практически бесполезными. Возможно, когда-то они помогали защищать наших предков, но теперь это просто лишний вес.

Вы, вероятно, слышали о тех, которые чаще всего удаляют или о которых говорят, например, о зубах мудрости и мужских сосках. Но есть еще 10 "запасных частей", о существовании которых вы, вероятно, даже не подозревали, пишет The Sun.

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Третье веко

У всех людей есть третье веко или мигательная перепонка. Но эта крошечная складка ткани рядом со слезным каналом в уголке глаза на самом деле довольно бессмысленна.

Когда-то она покрывала все глазное яблоко и обеспечивала нашим предкам дополнительную защиту - примерно так же, как у птиц, рептилий и некоторых млекопитающих есть некая увлажняющая полупрозрачная пленка над глазами. Теперь это просто маленький лоскут кожи, который на самом деле не нужен.

Длинная ладонная мышца

Длинная ладонная мышца - еще одна часть тела, без которой, по мнению ученых, можно обойтись. На самом деле она настолько бесполезна, что у 15 процентов ныне живущих людей ее нет. Исследования показывают, что эта мышца предплечья не дает никакой дополнительной силы руке, хвату или захвату.

Вы можете проверить, есть ли у вас palmaris longus, вытянув руку и прикоснувшись большим пальцем к мизинцу. Если вы увидите приподнятое сухожилие в середине запястья, значит, у вас есть эта мышца!

Дарвинов бугорок

У многих людей на верхней части ушей есть крошечный бугорок или округлый участок кожи, официально называемый бугорком Дарвина. Некоторые вешают на него украшения после прокалывания, но это почти все, на что он годится.

В некоторых странах, в том числе в Индии и Швеции, она встречается чаще. Свое название эта долька получила после того, как Чарльз Дарвин упомянул о ней в своей книге "Происхождение человека".

Ушные мышцы

Еще одна часть уха, которая нам не очень нужна, - это группа мышц, называемых ушными мышцами. Исторически они могли бы пригодиться таким животным, как обезьяны и кошки, которым нужно двигать ушами, чтобы хорошо слышать.

Но люди прекрасно обходятся своими ушами, прикрепленными к бокам головы. Большинство людей вообще не пользуются этими мышцами, но некоторые счастливчики могут шевелить ими по команде - хотя на самом деле это просто трюк для вечеринки.

Мышцы, поднимающие волосы

Можно утверждать, что этот пункт не совсем бесполезен, поскольку у него есть своя функция, но ученые сходятся во мнении, что в современном мире он не является необходимым.

Arrector pili - это крошечная мышца, соединенная с каждым волосяным фолликулом и кожей. Когда она сокращается, волосы встают дыбом, а на коже появляются "мурашки".Так организм пытается сохранить тепло, когда ему холодно. Однако у нас на теле гораздо меньше волос, чем у наших густошерстных предков, поэтому они обеспечивают очень мало реальной изоляции.

Пирамидальные мышцы

Парные пирамидальные мышцы - это небольшие треугольные мышцы, расположенные в верхнем слое мышц живота.

Они есть не у всех (примерно у 80% человек), и по-настоящему заметны только у людей с кубиками (считайте, что это вертикальная линия посередине брюшного пресса у некоторых людей). Некоторые исследования связывают пирамидальные мышцы с эрекцией пениса или вертикальной осанкой, но их функция неясна.

Вомероназальный орган

Вы когда-нибудь слышали о вомероназальном органе? Скорее всего, нет. Многие люди живут совсем без него (сколько именно - неизвестно), но у некоторых остатки его все же пробиваются сквозь кончик носа.Этот орган, также называемый органом Якобсона, присутствует у многих млекопитающих, рептилий и амфибий и играет роль в социальном и сексуальном поведении благодаря своим феромонным рецепторам и стимулирующему влиянию на секрецию гонадотропного гормона, говорится в обзоре, опубликованном в журнале Cureus.

Однако данные свидетельствуют о том, что у людей, которые являются его носителями, он не функционирует, говорится в книге "Нервная система человека (третье издание)".

Аденоиды

Сразу за миндалинами, где горло соединяется с носовой полостью, находятся аденоиды. Хотя они помогают детям развивать иммунную систему и помогают взрослым бороться с инфекциями, врачи считают, что их можно удалять без серьезных последствий, поскольку к зрелому возрасту они становятся маленькими или почти не растут.

Раздутые аденоиды могут привести к хроническим инфекциям пазух и обострению аллергии.

Тимус

Еще одна часть тела, о которой часто говорят, что у нее нет предназначения, - вилочковая железа. Она расположена за грудиной и играет важную роль в развитии иммунной системы у плода и новорожденного, но взрослые могут прекрасно жить и без нее, утверждает Гарвардский университет здоровья.

Фабелла

И наконец - фабелла. Эта небольшая кость находится в сухожилии за коленом и служила коленной чашечкой у обезьян Старого Света.

Считалось, что она исчезла в ходе эволюции человека, но эксперты утверждают, что за последнее столетие она возродилась, и сейчас встречается в три раза чаще, чем 100 лет назад. По данным исследования, опубликованного в Journal of Anatomy, она также может быть причиной остеоартрита колена - болезненного состояния суставов, которое ухудшается со временем. Некоторые эксперты теперь говорят, что фабеллу следует удалять в плановом порядке, если она обнаружена.

К бесполезным, на первый взгляд, частям тела, о которых вы, вероятно, уже знаете, относятся также зубы мудрости, волосы на теле, мужские соски и копчик.

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