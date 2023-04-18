Оптическая иллюзия покорила всех: самая трудная картинка, которую невозможно разгадать за 10 секунд

Эта оптическая иллюзия может отвлечь вас от тяжелых будней.
Такая пасхальная головоломка заставит вас хорошенько подумать, пока вы пытаетесь выяснить, где прячется надоедливая морковка.
Иллюзия, выпущенная Watches2U, представляет собой счастливую пасхальную сцену с очень очаровательными резвящимися кроликами, окруженными пасхальными яйцами, пишет mirror.
Но где-то спрятана не что иное, как морковка, которую вам нужно выследить, а это непростая задача.
Для некоторых из вас это может быть очень просто, и вы можете найти ее за считанные секунды.
Но для многих из нас это сложная задача, и вам может понадобиться дополнительная помощь.
Если это вы, взгляните на правый верхний угол изображения и посмотрите, сможете ли вы его заметить?
Теперь, если вы все еще не смогли определить ее, посмотрите на изображение ниже.
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